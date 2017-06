Igglo uudistaa nyt vuokra-asuntomarkkinaa

19.6.2017 10:06 | Igglo

Vuokranantajat ja vuokralaiset yhdistävä Igglo Rent aikoo maailmanlaajuiseksi

Kiinteistövälitystä kymmenen vuotta sitten vavisuttanut Igglo palaa markkinoille ja uudistaa tällä kertaa vuokra-asuntomarkkinaa. Yritys on rakentanut uuden palvelun Igglo Rentin, joka yhdistää vuokralaiset ja vuokranantajat helposti, nopeasti ja tarkasti. Suomessa ensimmäisenä avattu palvelu aikoo maailmanlaajuiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Igglo Rentin taustalla on maailmanlaajuinen voimistuva kaupungistuminen. Unicef arvioi, että vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman kymmenestä miljardista ihmisestä elää kaupungeissa. Nyt joka päivä 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkiin. ”Vuokramarkkina kasvaa voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Silti markkinoilta puuttuu vuokralaiset ja vuokranantajat modernilla tavalla yhdistävä palvelu”, kertoo Igglon perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Nurmio.

”Teetimme IRO Researchilla tutkimuksen, jonka mukaan peräti 49 prosenttia vuokralla asujista aikoo muuttaa lähiaikoina. Se kertoo siitä, että vuokralaiset ovat ottaneet vastaan asunnon, joka ei ollut heille lähtökohtaisestikaan sopiva. Kysymys on isosta asiasta, ihmiset eivät ole tyytyväisiä koteihinsa. Elämä ei ole mallillaan.”

Monet kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että perinteisilläkin toimialoilla kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen voidaan tehdä sujuvammaksi digitaalisten matching-palveluiden kautta. Igglo Rent tekee sen vuokra-asunnon ja vuokralaisen etsinnän osalta.

Vuokra-asunnon hakijalle Igglo Rent on helppokäyttöinen mobiilisovellus, vuokranantajalle verkkopalvelu, joka toimii myös mobiililaitteissa. Igglo Rentissä perinteinen toimintamalli on käännetty ympäri. Igglossa vuokralainen ei selaile asuntoja, vaan vuokranantaja etsii itselleen sopivinta vuokralaista. Video kertoo palvelun toiminnasta tarkemmin.

”Helpotamme vuokralaisen ja vuokranantajan kohtaamista. Igglo Rentin avulla vuokra-asunnon hakijan on nopeaa määritellä toiveensa. Vuokranantaja taas tietää, että hänen asuntoonsa parhaiten osuvat ihmiset etsivät juuri sellaista asuntoa, juuri siltä alueelta. Hänen ei tarvitse hukkua soittoihin tai järjestää asunnonnäyttökarnevaalia. Prosessi on vaivattomampi, osumatarkkuus paranee, vuokra-ajat pitenevät ja kaikki ovat tyytyväisempiä”, Igglon toimitusjohtaja Matti Kanninen sanoo.

Igglo Rent on käyttäjille lähtökohtaisesti ilmainen. Liiketoimintamalli perustuu peliteollisuudesta tuttuun lisäpalveluiden ostoon. Palvelun suunnittelun lähtökohta on ollut skaalautuvuus. Uudelle markkinalle meno tarvitsee käytännössä vain kieliversion ja markkinointia. ”Vuokramarkkinoilla on paljon paikallisia palveluita, jotka toimivat perinteiseen tapaan. Mutta yhtään maailmanlaajuista palvelua ei ole. Meillä on suuri mahdollisuus synnyttää globaali digitaalinen palvelu, joka tulee Suomesta. Meillä on iso visio. Vuonna 2025 puolet maailman vuokralaisista etsii uutta kotiaan Igglossa”, Nurmio sanoo.