Igglolta vuokravakuus 3,90 euron kuukausimaksulla

Suomalainen teknologiayhtiö Igglo mullistaa jälleen markkinaa. Nyt ratkaistaan vuokramarkkinoiden suurin ongelma, vuokravakuus. Monille vuokralaisille perinteisen käteisvuokravakuuden hankkiminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Vakuuden kerääminen ensimmäisen vuokran lisäksi on kova pala vaikka vuokranmaksun suhteen ei olisikaan mitään ongelmia.

”Teetimme selvityksen, johon osallistui 400 vuokralaista ja vuokranantajaa. Vastanneista vuokralaisista 71 prosenttia piti vakuutta suurena summana ja 66 prosentin mielestä se hankaloitti uuden vuokra-asunnon saamista, koska rahat olivat kiinni edellisen asunnon vakuudessa”, Igglon hallituksen puheenjohtaja Jussi Nurmio sanoo.

”Ehkä hätkähdyttävintä oli kuitenkin se, että peräti 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli joutunut lainaamaan rahat vakuuteen. Suurin osa sukulaisilta ja ystäviltä, mutta osa kulutusluotoilla, joiden korkokulut ovat huomattavat. Esimerkiksi 1000 euron kulutusluotosta joutuu maksamaan parinsadan euron vuosikoron. Kun ajatellaan, että Suomessa miljoona ihmistä asuu vuokralla niin tässä on kyse todella isosta asiasta.”

”Tämä muuttaa markkinan, vanhaan ei ole enää paluuta”

Igglo Vuokravakuus tarjoaa perinteistä vuokravakuutta vastaavan vakuuden helposti ja edullisesti kuukausi- tai vuosimaksullisena palveluna. Avausmaksu on 60 euroa ja se maksetaan vain kerran. Yhden kuukauden vuokravakuuden kuukausimaksu on 3,90 euroa, kahden kuukauden 6,90 euroa ja kolmen kuukauden 9,90 euroa.

”Igglon ajatuksena on tehdä vuokravakuuden hankkimisesta niin helppoa ja edullista, että vakuuden hankkiminen ei enää ole este vuokra-asunnon saamiseen. Toinen näkökulma on kansantaloudellinen. Laskelmiemme mukaan Suomessa makaa vakuusrahaa tileillä peräti puoli miljardia. Se on laiskaa rahaa, joka ei tuota mitään, mutta hidastaa samalla vuokramarkkinaa. Tilanne on järjetön”, Igglon toimitusjohtaja Matti Kanninen sanoo.

Igglo Vuokravakuuden liikeidean ydin on erittäin alas vedetty hinta. Isot vuokranantajat ovat jo luopuneet vakuuksista. Yksityisillä vuokranantajilla tähän ei ole mahdollisuutta. ”Selvityksemme mukaan puolet yksityisistä vuokranantajista on huolissaan kilpailukyvystään isoja vastaan, he tarvitsevat takuita. Nyt yksityiset vuokranantajat pääsevät samalle viivalle isojen vuokranantajien kanssa”, Kanninen sanoo.

Igglo Operations on kerännyt uuteen palveluun rahoitusta yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, josta vastapäättyneellä rahoituskierroksella kerättiin 900 000 euroa. Yhtiön oma pääoma oli vuoden 2018 lopussa 3,2 miljoonaa euroa.

”Näen niin, että Igglo on globaalissa palvelubusineksessa, joka perustuu kuukausimaksuihin. Ennen musiikki ostettiin kasetteina ja vinyylilevyinä sekä myöhemmin CD-levyinä. Nyt se ostetaan palveluna. Ennen vakuudet maksettiin setelirahana ja myöhemmin tilisiirtoina. Jatkossa vakuudet ostetaan palveluna. Tämä muuttaa markkinan, vanhaan ei ole enää paluuta”, Nurmio sanoo.

Fakta: Mikä on Igglon Vuokravakuus?

Igglo Vuokravakuus tarjoaa perinteistä vuokravakuutta vastaavan vakuuden helposti ja edullisesti kuukausi- tai vuosimaksullisena palveluna. Igglo Vuokravakuus turvaa saman kuin perinteinen vuokravakuuskin. Vakuuden voi ottaa joko vuokralainen tai vuokranantaja.

1kk vakuus 3,90 € /kk

2kk vakuus 6,90 € /kk

3kk vakuus 9,90 € /kk

Avausmaksu 60 €, maksetaan vain kerran, vakuus kulkee aina mukana

Fakta: Miten Igglo Vuokravakuus toimii?

Perinteisessä vuokravakuudessa vuokralainen tallettaa käteistalletuksen vuokravakuudeksi vuokranantajan pankkitilille tai pankkiin erilliselle vuokravakuustilille. Käteisvakuuden suuruus on Suomessa tyypillisesti kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä.

Igglo Vuokravakuudessa vakuuden ottaja, vuokralainen tai vuokranantaja, maksaa Igglolle palvelun avausmaksun ja sen jälkeen kuukausi- tai vuosimaksua sen ajan kun vuokralainen asuu asunnossa. Kuukausimaksua vastaan Igglo antaa valitun suuruista vakuutta (1kk, 2kk tai 3kk, max 2000 € per kk) vastaavan takauksen vuokranantajalle.

Jos vakuutta tarvitsee käyttää, vuokranantaja tekee korvauspyynnön Igglolle, joka tarkistaa vuokralaiselta tietojen paikkansapitävyyden ja maksaa korvauksen vuokranantajalle. Igglo perii maksetut korvaukset vuokralaiselta, jolloin vuokralaisella on yhtä hyvä syy pitää asunnosta huolta kuin perinteisenkin vakuuden kanssa.