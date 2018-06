Igglon uusi palvelu takaa vuoden vuokrat 60 eurolla

Vuokranantajan Maksuturva on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen palvelu.

Verkossa toimiva vuokralaisia ja vuokranantajia yhdistävä Igglo takaa vuokranantajalle ensimmäisen vuoden vuokrat, mikäli vuokralainen ei pysty niitä maksamaan. Vuokranantajan Maksuturva -palvelun hinta on 60 euroa. Igglon peruskäyttö on vuokranantajalle ja vuokralaiselle maksutonta.

”Vuokralla asumisen kasvu on maailmanlaajuinen ilmiö. Helsingissä jo yli puolet asukkaista asuu vuokra-asunnossa. Haluamme tuoda tähän markkinaan uusia palveluita, sillä varmuus vuokranmaksusta on tutkitusti yksi yksityisten vuokranantajien suurimmista huolista”, Igglon toimitusjohtaja Matti Kanninen sanoo.

Igglo on hinnoitellut palvelunsa niin edulliseksi kuin mahdollista: 60 euron hinnan on laskettu kattavan maksuun menevät takaukset. Vuokranantajan Maksuturvan myöntäminen edellyttää vuokralaiselta puhtaita luottotietoja, työ- tai opiskelupaikkaa sekä normaalia kahden kuukauden vuokravakuutta. Myös kotivakuutus on ehto takauksen myöntämiselle – sitä vuokralaiselta edellyttää myös 95% vuokranantajista.

Vuokranantajan Maksuturva sopii hyvin myös vuokravälittäjille

Kanninen uskoo Vuokranantajan Maksuturvan kiinnostavan myös vuokravälittäjiä. Välittäjät voivat liittää Vuokralaisen Maksuturvan osaksi omaa palveluaan yksinkertaisesti vain ilmoittamalla asunnon Igglossa. Välittäjien kautta vuokrataan nykyisin noin neljännes vuokra-asunnoista.

”Tästä voi tulla uusi käytäntö, kun asiakkaat edellyttävät välittäjiltä vuokranmaksun takaamista. Tämä olisi hyvä koko vuokramarkkinan toimivuudelle.”

Valtakunnalliseen Igglo Rent -palveluun on rekisteröitynyt jo yli 10 000 käyttäjää. Ensimmäisen vuoden aikana asuntohakuja on tehty lähes 30 000.

Igglon palvelussa vuokralaiset tekevät itsestään vuokralaisprofiiliin, kertovat millä alueella ja minkälaisessa asunnossa he haluavat asua, ja millaista vuokraa ovat valmiita maksamaan. Näistä vuokralaisista Igglon algoritmi tarjoaa vuokranantajan asuntoon parhaiten sopivat ehdokkaat.

”Vuokranantajan Maksuturva on uniikki palvelu maailmanlaajuisestikin. Suomessa sen hinta voi olla näinkin edullinen, koska olemme rehellistä kansaa ja valtaosa hoitaa asiansa säntillisesti. Kun kansainvälistymme, palvelun hinta tulee olemaan erilainen eri markkinoilla”, Igglon hallituksen puheenjohtaja Jussi Nurmio sanoo.