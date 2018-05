Ihan oikeat prinsessat ja prinssit on lasten tietokirja kuninkaallisista

Karoliina Suoniemen Ihan oikeat prinsessat ja prinssit on kauniisti kuvitettu tietokirja lapsille. Kirja keskittyy Euroopan kuninkaallisten historiaan aina tähän päivään ja Ison-Britannian prinssi Louis Arthur Charlesin syntymään asti.

Satujen prinsessat nukkuivat sata vuotta tai tanssivat keskiyöhön asti tanssiaisissa, mutta mitä aivan oikeat prinsessat ja prinssit tekivät ja miten he elivät? Mitä kuninkaallisen perheen lapset opiskelivat? Millaisilla leluilla he leikkivät? Mitä he söivät, missä he asuivat? Ja mitä heille myöhemmin kävi? Ihan oikeat prinsessat ja prinssit -kirjassa sukelletaan historiallisten prinssien ja prinsessojen elämään ja tutustutaan esimerkiksi Kaarina Maununtyttären, Ruotsin kuningatar Kristiinan ja Venäjän viimeisen tsaariperheen lasten tarinoihin. Samalla päästään kurkistamaan myös lasten arkeen historiassa.

Karoliina Suoniemi on koulutukseltaan historian ja uskonnon opettaja. Hän on työskennellyt pitkään museo-opetuksen ja sanataideopetuksen parissa ja toimii tällä hetkellä sanataiteen läänintaiteilijana. Suoniemen intohimona on saada menneisyyden tarinat syttymään eloon helposti omaksuttavassa muodossa.

Teos: Ihan oikeat prinsessat ja prinssit

Kirjoittaja: Karoliina Suoniemi

ISBN: 9789523041622

Ilmestymispäivä: 28.5.2018

Sivuja: 112

