Ihminen–ihminen-pikadeittejä Helsingin kaupunginmuseossa

Kaupunginmuseon pikadeittitapahtumassa torstaina 16.11. voi etsiä ystäviä tai vipinää seksuaalisesta identiteetistään tai suuntautumisestaan riippumatta. Tapahtuma liittyy kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyyn, joka on avoinna 28.1.2018 asti.

Helsingin kaupunginmuseo järjestää yhdessä Deittisirkuksen kanssa Ihminen–ihminen-pikadeittitapahtuman torstaina 16.11.2017 klo 18–19. Deittaillessaan osallistujat seksuaalisesta identiteetistään tai suuntautumisestaan riippumatta voivat kohdata uusia ihmisiä ja antaa heille joko ystävä- tai vipinä-lapun. Tapahtumaan ilmoittaudutaan ennakkoon sähköpostitse.

Seksuaalivähemmistöjen tarkkaa määrää Suomessa ei tiedetä. Arviot vaihtelevat eri tutkimuksissa ja tilastoissa 5–15 % välillä väestöstä. – On hienoa, että pääsemme järjestämään tällaisen deittitapahtuman, jossa kohdataan ihmiset ihmisinä! Tutustumisesta voi seurata ystävyyttä tai sitten jotain enemmän, Deittisirkuksen Anna Uusiheimala kertoo.

Ihminen–ihminen-pikadeittitapahtuma järjestetään Positiiviset pussaa -videon ensi-illan yhteydessä Helsingin kaupunginmuseossa. Videon julkistamistilaisuus on klo 17.30–18. Videon ovat tuottaneet Positiiviset ry ja Sexpo yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Videon tavoitteena on yhä suvaitsevaisemman ja yhdenvertaisemman Suomen saavuttaminen. Julkistamistilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, mutta pikadeittitapahtumaan vaaditaan sitova ennakkovaraus sähköpostilla.

Ilmoittaudu mukaan Ihminen–ihminen-pikadeittitapahtumaan

Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta siihen pitää ilmoittautua ennakkoon sähköpostitse. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.helsinginkaupunginmuseo.fi/tapahtumat.

Helsexinki-näyttely

Helsingin kaupunginmuseossa

Aleksanterinkatu 16

28.1.2018 asti

Avoinna ma–pe 11–19, la–su 11–17

Aina vapaa pääsy