Ihmisarvoiset työolot eivät ole itsestäänselvyys Suomessakaan

KANSAINVÄLISTÄ RIKOSUHRIVIIKKOA VIETETÄÄN 18. - 24.2.2013. Perheväkivalta helmikuun teemana Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeessa 18.2.2013 09:05 | Tiedote

Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) panostetaan kuluvana vuonna nuorten rikoksen uhrien asemaan. Tavoitteena on mm, että rikoksen uhriksi joutuvat nuoret löytäisivät helposti tarvitsemansa tiedon, tulisivat autetuiksi ja selviytyisivät paremmin kokemastaan. Tiedon levittämiseksi avattiin vuoden alussa nuorille verkkosivut osoitteessa www.riku.fi/nuoret. Lisäksi julkaistiin opas Rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille. Opas on ladattavissa myös verkkosivuilta. Perheväkivalta satuttaa nuorta Arvioiden mukaan noin 20 prosenttia suomalaisista nuorista asuu kodeissa, missä käytetään väkivaltaa. Perheessä tapahtuva väkivalta jää valitettavan usein kodin seinien sisäpuolelle eikä siitä useinkaan ilmoiteta poliisille. RIKU kehittää palveluita nuoria kuuntelemalla Väkivaltaisen kodin ilmapiiri vie voimia ja energiaa, sanovat sitä kokeneet nuoret. Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa kotonaan todistaneilla nuorilla on samankaltaisia ongelmia kuin niillä nuorilla, joita on fyysisesti pahoinp