Ihmisoikeuksia ja jalkapalloa – Respect Pride -jalkapalloturnaus 2023

Kesän värikkäin jalkapallokarnevaali

Respect Pride on tunnettu iloisen mielen liikuntatapahtumana. Tapahtumaan väriä tuo monenkirjava osallistujajoukko, joka koostuu niin harrastesarjajoukkueista kuin yhteistyökumppaneiden joukkueista. Kutsuttuina on esimerkiksi eduskunnan jalkapallojoukkue, Helsingin kaupungin hallinto, SETA ja Olympiakomitean hallinto. Karnevaalitunnelmaa on luomassa DJ-Lulu. Tapahtuma on osa Helsinki Priden tapahtumatarjontaa, jossa yhdistyy Helsinki Priden vuoden teema ”Riemu ja Kapina”. Jalkapallon iloa tuottavan voiman ja yhdenvertaisemman urheilun puolesta puhuvat muun muassa kampanjat: Football v Homophobia ja Ihmisoikeusliiton Älä Riko Urheilua -kampanja.

Tapahtuman suojelijana toimii Palloliiton hallituksen jäsen ja Kansallisen Liigan puheenjohtaja Mariet Louhento. Pelaajalähettiläinä toimivat Linda Sällström, Essi Sainio ja Paulus Arajuuri.

H.O.T ry järjestää tapahtuman yhteistyössä Suomen Palloliiton, Suomen Työväen Urheiluliiton TUL, ja monikulttuuristen liikuntajärjestöjen Liikkukaa – Sport 4 All ry sekä Monaliiku ry:n kanssa. Monaliikun Insprires-hanke tulee myös näkymään tapahtumapäivänä.

Jalkapallo kuuluu kaikille

H.O.T. ry on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille suunnattu liikunta- ja urheiluseura, joka on perustettu vuonna 1997. Seura pyrkii tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita heidän harjoittelussaan järjestämällä jäsenilleen harjoittelumahdollisuuksia ja turvallisia paikkoja harjoitteluun, joissa urheilijat voivat toimia avoimesti omana itsenään. H.O.T ry toimii myös kansainvälisesti ja on jäsenjärjestönä European Gay and Lesbian Sport Federationissa (EGLSF), jonka hallinnoimiin EuroGames-kilpailuhin seuran urheilijoita osallistuu edustaen samalla myös Suomea.

Respect Pride 2023 -jalkapalloturnauksella H.O.T. ry pyrkii tuomaan jalkapalloperheen kaikki värit näkyviksi. ”Kaikilla on oikeus tulla kohdatuksi juuri sellaisena kuin on, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen ilmaisusta huolimatta” tapahtumakoordinaattori ja H.O.T ry:n puheenjohtaja Leena Häyhtiö painottaa. ”Tapahtuma voi toimia ruohonjuuritason esimerkkinä siitä, että jalkapallo ja laajemmin urheilu kuuluu kaikille” Häyhtiö jatkaa.

Respect Pride on vuosien saatossa kasvattanut suosiotaan ja vuonna 2019 rikkoi ennätyksensä 220 osallistujalla. Tänä vuonna uskotaan, että osallistujamäärä nousee vielä suuremmaksi.

Tapahtumassa kilpaillaan kolmessa sarjassa: Naiset, Miehet ja Sekasarja. Tapahtumassa huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja jokainen saa valita sen sarjan, mikä tuntuu itselle sukupuolenilmaisulta sopivimmalta tai vähiten väärältä.

Ugandan ihmisoikeustilanne ja HLBT urheilijat

H.O.T. ry toteuttaa osana Respect Pride -turnausta varojenkeruukampanjan SETAn keräysluvalla ja kerää varoja järjestöille ja aktivisteille, jotka tukevat Ugandan LGBT-yhteisöä, sekä siihen kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksia urheiluun heidän toiminnassaan Ugandassa ja muualla maailmassa. H.O.T ry haluaa kohdistaa katseet ajankohtaisesti Ugandan ihmisoikeustilanteeseen ja osoittaa solidaarisuutta kansainvälistä LGBT+-urheiluyhteisöä kohtaan. Olemme kutsuneet vieraaksemme ugandalaisen ihmisoikeusaktivistin ja LGBT-urheiluseuran jäsenen mukaan osallistumaan Respect Pride -turnaukseen. Hän on kiinnostunut kertomaan ensikäden tietoa muuttuneesta ihmisoikeustilanteesta Ugandassa median edustajille, mikäli hänen anonymiteettiinsä suojellaan.

Kuva: Marko Toljamo

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen:

H.O.T ry:n nettisivuilta: hot.fi/respect-pride

Facebookin tapahtumasivu Respect Pride 2023

Instagram HOTry_Helsinki

Mahdolliset haastattelupyynnöt:

Leena Häyhtiö

H.O.T ry puheenjohtaja

Respect Pride -tapahtumakoordinaattori

puheenjohtaja@hot.fi

+358 400 753683