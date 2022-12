’Ihmistä tarvitaan aina’ -kampanja tuo ammattiosaajat keskiöön

Kampanjan perusviestinä on: ammattiosaamista ei voi korvata – siksi ihmistä tarvitaan aina.

Kampanja starttasi tänään 8.12. mutta laajempi liikkeellelähtö tapahtuu tammikuussa.

Tavoitteena on puhua inhimillisellä otteella ammatillisista osaajista, sanoo EK:n puheenjohtaja Jaana Tuominen:

”Kaiken keskiössä on ihminen – hän on enemmän kuin työvoiman resurssi, nuppiluku tai käsipari. Nostetaan siis yhdessä näkyville eri tehtävissä toimivia eri ikäisiä ammattilaisia. Kyse ei ole vain nuorista, vaan työelämässä tarvitaan myös kokeneita konkareita ja Suomeen muuttaneita. Heillä jokaisella on oma tarinansa kerrottavana.”

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Tuomas Peren (Pintos Oy) mukaan ammattiosaaminen on yritysten arvokasta ydintä:

”Suomi ei pyöri päivää, tuntia tai minuuttiakaan ilman ammattiosaajia. He ovat myös etulinjassa ottamassa käyttöön uutta teknologiaa ja moderneja työtapoja. Jatkuva panostus korkeatasoiseen ammattiosaamiseen pitää Suomen kilpailukyvyn kunnossa. ”

Johtava asiantuntija Mirja Hannula toimii kampanjavastaavana EK:ssa. Hän iloitsee hankkeen herättämästä kiinnostuksesta:

”Ensimmäisessä aallossa mukaan on lähtenyt kattava läpileikkaus eri toimialoja, oppilaitoksia ja aktiivisia yrityksiä. Mukaan ovat tästä eteenpäinkin tervetulleita kaikki, jotka haluavat omilla viestintäteoillaan kertoa osaajien merkityksestä yhteiskunnassa. Kampanja lanseerattiin tänään 8.12., mutta se käynnistyy varsinaisesti tammikuun loppupuolella muun muassa sosiaalisen median eri kanavissa.”

Tutustu kampanjaan tarkemmin osoitteessa ihmistätarvitaanaina.fi

Lisätiedot EK:sta:

johtava asiantuntija Mirja Hannula, puh. 040 500 2506, etunimi.sukunimi@ek.fi

ihmistätarvitaanaina.fi