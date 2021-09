”Ihmisten ongelmat eivät noudata siilojen rajoja” – lait linjaan ihmislähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi

Kuntaliitokset vaativat erityistä panostamista 16.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana on tehty 49 kuntajakoselvitystä, joista vain 11 on johtanut kuntaliitoksiin. FT Arto Kosken tekemän arviointitutkimuksen mukaan viime vuosina on saatu tutkimuksellista näyttöä siitä, että kuntaliitoksista ei välttämättä ole sellaista hyötyä, kun on oletettu. Onnistuneet kuntaliitokset edellyttävät monien kompleksisten ongelmien huomioimista.