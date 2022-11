Iikka Kiven armottoman hauska äänikirja on matkaopas lähestyvään maailmanloppuun

Äänikirjana julkaistavassa Apokalompsis-kirjassa maailmanloppu, eli apokalypsi, lähestyy vääjäämättä, mutta hiljaiseen epätoivoon vaipuminen ei ainakaan viivytä sitä.

Koomikkona tunnettu Iikka Kivi käsittelee teksteissään ekokriisiä, lajikatoa ja muita aikamme ilmiöitä ihmisen kokoisesti. Miten maailmanlopusta voisi tehdä vähän siedettävämmän meille kaikille?

Iikka Kivi on pohjoispohjalainen stand up -koomikko. Hän on tullut tunnetuksi paitsi lavoilla ja televisiossa myös Facebookissa ja Twitterissä, joissa hän on kerännyt mittavan seuraajakunnan nerokkailla ajankohtaisilla kannanotoillaan.