Iiris Suomela: Opiskelijat tarvitsevat tukea ja parempia mielenterveyspalveluita

Eduskunta keskustelee tiistaina 14.12. vuoden 2022 budjetista. Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela painottaa mielenterveyteen tehtävien panostusten tärkeyttä.



– Mielenterveyden kriisin hinta on liian kova niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää ketään työkyvyttömyydelle. Suomessa on jo nyt vakava pula osaavista työntekijöistä, Suomela toteaa.



Jo ennen koronaa lähes 20 prosentilla suomalaisista oli jokin mielenterveyden häiriö. Joka viides vuonna 1997 syntyneistä on saanut jonkin psykiatrisen diagnoosin. Opiskelijoilla psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyi suhteessa enemmän kuin koko aikuisväestössä.



– Opiskelijat ja muut koronasta poikkeuksellisen paljon kärsineet suomalaiset eivät kaipaa leikkauksia vaan apua ja tukea. Siksi panostamme oppilas- ja opiskelijahuoltoon, työhyvinvointiin ja mielenterveyteen. Tavoitteena on puolittaa mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä tällä vuosikymmenellä, Suomela kirjoittaa.



Myös aluevaalit ovat tärkeässä osassa mielenterveyden kriisin torjumisen ja työkyvyn vahvistamisen kannalta.



– Mielenterveyden kriisin torjumisessa onnistuminen vaatii paljon työtä myös tulevilta aluevaltuustoilta. Siksi mielenterveys on yksi Vihreiden kärkiteemoista tammikuun aluevaaleissa. Tarvitaan panostuksia niin mielenterveyspalveluihin kuin ennaltaehkäisyyn. Tässä myös sosiaalityöllä on keskeisen tärkeä rooli, Suomela korostaa.



Koko kirjoitus luettavissa Vihreässä blogissa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/opiskelijat-tarvitsevat-tukea-ja-parempia-mielenterveyspalveluita-eivat-leikkauksia/