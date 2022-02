Iiris Suomela: Raju energian hinnannousu otettava vakavasti – nämä 4 keinoa auttaisivat kuluttajien ensi hätään

– Paljon tehdään jo toimia, joilla pitkällä aikavälillä helpotetaan tilannetta: siihen auttavat laajan suosion saanut tuki energiaremontteihin, joka auttaa irrottautumaan öljylämmityksestä, sekä satsaukset sähköautoiluun sekä kaasuautojen jakeluverkkoon. Nämä toimet eivät kuitenkaan auta tarpeeksi nopeasti pienituloista vuokra-asujaa tai haja-asutusseudulla autostaan riippuvaista, Suomela toteaa.

Ilmastokriisin torjunta on sovitettava yhteen köyhyyden vähentämisen ja hyvinvointivaltion vahvistamisen kanssa. Näin tehdään muutoksesta reilu ja kestävä.

– Tämä kysymys on hallituksessa otettava tosissaan ja pienituloisille on kohdennettava tukea, jonka avulla he selviävät muutoksen yli. Tämä on tehtävä niin, ettei samaan aikaan vesitetä ilmastokriisiin tai luontokadon torjuntaan liittyviä toimia, Suomela korostaa.

Vihreät esittää neljää keinoa, jolla ihmisiä voitaisiin auttaa kasvaneiden energialaskujen kanssa:

1. Kohdennettuja korvauksia

Osa energiaveron tuotoista voitaisiin palauttaa kansalaisille kerran kuukaudessa toteutettavana veronpalautuksena. Toinen vaihtoehto olisi korvausten toteuttaminen alueellisesti. Korvauksissa voitaisiin painottaa erityisesti pienituloisten tukemista ja energiaköyhyyden torjumista.

2. Sähkösopimusten kuluttajansuojaa on kehitettävä

Kuluttajalla tulisi olla mahdollisuus vaihtaa pois pörssisähköstä, ja sähkösopimusta solmiessa kuluttajalle tulee antaa aina täydet tiedot siitä, mitä hän on ostamassa.

3. Valtion takaamilla lainoilla tukea siirtymään

Valtion takaamilla lainoilla voitaisiin avittaa esimerkiksi sähkö- tai kaasuautoon siirtymistä, maalämpöremonttia tai muuta ilmaston kannalta kestävää, mutta varallisuutta vaativaa ratkaisua. Näin tuotaisiin pidemmällä aikavälillä edulliset vaihtoehdot kaikkien saataville.

4. Korotuksia perusturvaan – kevennyksiä työn verotukseen

Nopein tapa tukea pienituloisia on korottaa perusturvaa. Sen rinnalla pienituloisten verotuksen keventäminen korvaisi polttoaineisiin meneviä kuluja. Pitkällä aikavälillä Suomeen tarvitaan perustulo turvaamaan jokaiselle riittävä toimeentulo myös keskellä kriisiä.

