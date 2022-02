Iiris Suomela: Tutkimusrahoituksen suunta käännettävä kasvuun

Hallitus päätti viikko sitten työllisyystoimista, joilla vahvistetaan valtiontaloutta 110 miljoonalla eurolla.

– Pirstaleisen sosiaaliturvan korjaaminen ja askeleet kohti perustuloa tekevät työnteosta kannattavampaa. Kaikkia ansalankoja ei olla missään nimessä vielä purettu. Työnteosta tai yrittäjyydestä saatetaan edelleen rangaista sosiaaliturvaa leikkaamalla. Näin ei pitäisi tapahtua. Ensi hallituskaudelle ulottuva sosiaaliturvauudistus on tässä tärkeässä roolissa, Suomela korosti.

Suomela käsitteli tulevaa kevättä puolueen näkökulmasta.

– Jokaisen äänen kuuluminen korostuu nyt, kun teemme poliittista ohjelmaa seuraavalle viidelle vuodelle. Tämä on loistava mahdollisuus ottaa kaikki mukaan keskustelemaan tämän maan ja maailman suunnasta. Tässä teidän valtuuskuntalaisten rooli tulee olemaan aivan ensisijaisen keskeinen. Me etsimme yhdessä ratkaisuja tämän ajan ja huomisen haasteisiin. Niin arjen kokoisiin kuin koko planeetan tulevaisuutta koskeviin, Suomela korostaa.

Suomela nosti esiin, että Vihreiden kannatus ei ole tällä hetkellä sitä, mikä sen potentiaali on.

– Todella moni suomalainen jakaa vihreät arvot: me rakastamme luontoa ja tahdomme säilyttää maapallon elinkelpoisena myös lapsille ja tuleville sukupolville. Me uskomme Suomeen paikkana, jossa jokaisesta pidetään huolta, ja jossa koulutus ja kulttuuri kukoistavat. On meidän vihreiden tehtävä tehdä jotain toisin, jotta pystymme vakuuttamaan ihmiset siitä, että vihreiden tarjoamat ratkaisut ovat edelleen ajankohtaisia.

Suomela julkisti Vihreiden käynnistävän laajan kiertueen erityisesti puolueen poliittisen ohjelman uudistamisen myötä.

– Uskon myös, että tämä herkästi syntyvien vastakkainasettelujen aika tarvitsee myös kuuntelua ja vuoropuhelua. Siksi käynnistämme nyt tuhannen kohtaamisen kiertueen.

Aiomme siis keskustella vähintään tuhannen ihmisen kanssa – olivat he sitten samaa tai eri mieltä meidän kanssamme. Juuri kohtaamisia moni meistä on kaivannut ja niitä me tarvitsemme, jotta pystymme kääntämään puolueen suunnan nousujohteiseksi, Suomela sanoo.

Suomela otti kantaa myös tieteen ja koulutuksen rahoitukseen. Viime vuosikymmentä leimasivat koulutusleikkaukset ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksen näivettyminen. Vaikka hallitus on onnistunut pysäyttämään kielteisen kehityskulun, se ei ole onnistunut kääntämään kehityksen suuntaa.

– Ahtaat menokehykset ja Veikkauksen tuottojen heikkeneminen uhkaavat Suomen Akatemian rahoitusta. Näin ei saa tapahtua. Näitä leikkauksia me emme voi sallia. Koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan panostuksia – ei leikkauksia. Muuten Suomen talous ei selviä alati kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, Suomela korostaa.

Lue koko puhe: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/iiris-suomelan-puhe-puoluevaltuuskunnassa-19-2-2022/