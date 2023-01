Iisalmelaisen metallifirman tuotannon esihenkilölle sakot työturvallisuusrikoksesta

Työturvallisuuslaiminlyönnit tulivat ilmi, kun työsuojelutarkastaja meni tutkimaan työpaikalla toukokuussa 2020 sattunutta tapaturmaa. Tapaturma oli sattunut, kun yhtiössä vuokratyöntekijänä työskennellyt virolainen hitsaaja oli nostanut nosturilla isoa teräsrakennetta siihen kiinni hitsaamastaan nostolenkistä. Nostolenkin hitsaussauma oli pettänyt ja teräsrakenne pudonnut lattialle ja osunut toiseen lattialla olleeseen teräsrakenteeseen, joka oli osunut sen luona työskennelleeseen yhtiön työntekijään, joka sai vammoja.

Käräjäoikeus totesi, että yhtiön tuotannon esihenkilö oli laiminlyönyt nostotyön huolellisen suunnittelun, johon sisältyy vaarojen arviointi. Jos kyseisen nostotyön vaarojen selvittäminen ja suunnittelu olisi tehty huolellisesti, olisi nostolenkkien lukumäärä ja kiinnitystapa voitu mitoittaa niin, että ne kestävät nostettavan kappaleen painon.

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tuotannon esihenkilön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 25 päiväsakkoon, joista hänelle tulee maksettavaa noin 1 200 euroa. Oikeus tuomitsi lisäksi työnantajan maksamaan tapaturmaan joutuneelle työntekijälle vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä 18 500 euroa.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että jokaisesta nostotyöstä on tehtävä riittävän yksityiskohtainen suunnitelma, johon sisältyy vaarojen arviointi ja suunnitelma toimintatavoista niiden poistamiseksi. Käytännössä on huomattu, että työnantajilla, jotka eivät huolehdi nostotyön asianmukaisesta suunnittelussa, sattuu tapaturmia, joiden seurauksena on usein työntekijän vakava vammautuminen ja aina toisinaan myös kuolema.