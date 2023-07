Iisalmen Original Sokos Hotel Koljonvirran uudistus valmistui. Tiedossa levollista ja luonnonläheistä tunnelmaa.

Uudistunut hotelli Puijonsarvi Kuopion kesätapahtumien keskiössä. Yli viiden miljoonan euron huoneuudistus valmistui. 12.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Original Sokos Hotel Puijonsarven päärakennuksen mittava huoneuudistus on valmistunut. Uusittujen huoneiden aistikas sisustus on saanut inspiraationsa paikallisen musiikin ja tanssin eri muodoista. Tyylikkäät huoneet täydentävät Kuopioon tulevan festivaalivieraan kokemuksen ja tarjoavat hyvän tukikohdan niin loma- kuin bisnesmatkaajillekin. Osuuskauppa PeeÄssä on panostanut uudistukseen 5,5 miljoonaa euroa.