IK Partners ostaa Renta Groupin

IK Partners lyhyesti

IK Partners (IK) on eurooppalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy sijoituksiin Benelux- ja DACH-maissa, Ranskassa, Pohjoismaissa ja UK:ssa. IK on 1989 perustamisensa jälkeen kerännyt yli € 14 miljardia varoja rahastoihinsa ja sijoittanut yli 155 kohdeyhtiöön. IK sijoittaa yhtiöihin, joissa on kasvupotentiaalia ja tukee kohdeyhtiöitään kumppanoitumalla johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Lisää tietoa täältä:www.ikpartners.com

Renta Group lyhyesti

Renta Group Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen rakennuskonevuokraaja. Yhtiöllä on yli 103 toimipistettä ja yli 1000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Renta on yleiskonevuokraaja, jolla on laaja tarjoama rakennuskoneita ja -laitteita sekä rakentamiseen liittyviä työmaapalveluja. Koneiden ja laitteiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat sekä teline- ja sääsuojauspalvelut. Lisää tietoa täältä:www.renta.com

Intera Partners lyhyesti

Intera Partners (“Intera”) on suomalainen kasvuun keskittynyt ja vastuullinen pääomasijoitusyhtiö. Intera Partners on perustettu 2007 ja on avainhenkilöidensä omistama. Intera sijoittaa sekä suomalaisiin että ruotsalaisiin yhtiöihin. Rahaston sijoittajiin lukeutuvat johtavat pohjoismaiset ja eurooppalaiset instituutiot. Lisää tietoa täältä:www.interapartners.fi/