Ikä on vain numero! Ikärajavalvonnan kampanja jatkuu tubettaja Miklun kanssa

Nuoret siirtyvät kouluista kesälaitumille ja kesätyöntekijät vuorostaan kassakoneen taakse. Ikä on vain numero -kampanja muistuttaa ikärajavalvonnan merkityksestä lomakauden kynnyksellä.

Alkoholimyynnin ikärajavalvonnasta muistuttava Ikä on vain numero, jonka kassa tarkastaa -kampanja on näkynyt päivittäistavarakaupoissa jo vuoden päivät. Tänään kampanja saa uutta potkua, kun Päivittäistavarakauppa ry aloittaa yhteistyön Suomen suosituimpiin tubettajiin kuuluvan Miklu Bäckin kanssa.

Uudessa kampanjamateriaalissa tubettajaveljekset Miklu ja Roni veikkaavat julkkisten ikää. Tilanne on tuttu kaupan kassoille, jotka joutuvat arvioimaan asiakkaan ikää päivittäin.

- Kannattaa pitää paperit mukana ja näyttää ne kaupassa jo pyytämättäkin, jos on ostamassa jotain, missä on ikäraja. On tosi ok, että papereita kysytään. Ikää on hankala arvata eikä vuodet aina näy naamasta, Miklu Bäck sanoo.

Kampanjan ikätestissä voit kokeilla oman ikänäkösi terävyyttä. Testaa, tunnistaisitko sinä alle 30-vuotiaan asiakkaan – eli Bäckin veljesten sanoin: ”Näytä ite, että oot parempi!”

Kauppa tuntee vastuunsa

Laki velvoittaa kauppaa varmistamaan, ettei alkoholi- tai tupakkatuotteita myydä alaikäisille. Ikä tarkastetaan kaikilta alkoholia tai tupakkatuotteita ostavilta asiakkailta, jos he vaikuttavat alle 30-vuotiailta. Viiteikä on madaltanut henkilökunnan kynnystä varmistaa asiakkaan ikä ja vähentänyt inhimillisiä virheitä iän arvioinnissa.

Myös alkoholin välittäminen alaikäiselle on laissa kielletty ja rangaistava teko. Kauppa ei voi myydä alkoholia täysi-ikäisellekään asiakkaalle, jos myyjällä on perusteltu syy epäillä alkoholin päätyvän edelleen alaikäisen käyttöön.

Kaupan yritykset panostavat ikärajavalvonnan koulutukseen. Päivittäistavarakaupan ikärajapassikoulutuksen on suorittanut jo lähes 200 000 kaupan kassahenkilöä ja alan opiskelijaa.

- Osaava ja sitoutunut kassahenkilöstö on avainasemassa onnistuneessa ikärajavalvonnassa. Siksi myös kaikki kaupan alan tuhannet kesätyöntekijät suorittavat ikärajapassin. On tärkeää, että pelisäännöt ovat selvät kassan molemmin puolin, asiantuntija Anna Salminen Päivittäistavarakauppa ry:stä sanoo.

Iän voi kaupassa todistaa erilaisilla viranomaisen myöntämillä kuvallisilla henkilökorteilla, passilla, muukalaispassilla, ajokortilla tai pakolaisen matkustusasiakirjalla.

Ikä on vain numero -kampanjan toteuttavat Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset.

Kampanja Ikäonvainnumero näkyy lähes kaikissa Suomen päivittäistavarakaupoissa kevääseen 2021 asti. Somessa sitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa. Ikätestin voi tehdä myös osoitteessa Ikätesti.fi.