Ikä on vain numero myös organisaation elinkaaressa

KTM, FM Susanna Mansikkamäen strategian ja yrittäjyyden väitöskirja käsittelee organisaatioiden ikääntymisen ja suorituskyvyn suhdetta. Organisaation iällä tarkoitetaan aikaa organisaation perustamisesta nykyhetkeen.

Organisaatiot ovat vapaita sellaista biologisista rajoitteista, jotka usein liitetään ihmisten ikääntymiseen. Aiempi tutkimus on kuitenkin osoittanut iän olevan kytköksissä monenlaiseen organisaatioissa tapahtuvaan kehitykseen, kuten oppimiseen, rutinoitumiseen, ja resurssien ja kokemuksen kertymiseen.

”Iästä on tullut organisaatioiden suorituskykyyn liittyvässä tutkimuksessa kätevä korvikemittari kaikenlaiselle ajassa tapahtuvalle kehitykselle. Esimerkiksi oppimisen ja kokemuksen kertymisen kaltaisia muuttujia on hankala mitata suoraan. Se, kuinka hyvin ikä tällaisia tekijöitä todellisuudessa mittaa, on kuitenkin epäselvää”, Mansikkamäki toteaa.

Organisaatiotkin ikääntyvät eri tavoin ja eri tahdissa

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perinteinen deterministinen ikäkäsitys on vain osa totuutta ja yritykset keskenään erilaisia. Ikääntymistä ei siis voida tarkastella kaikissa tapauksissa prosessina, jossa toiminta toisaalta tehostuu oppimisen ja rutiinien muodostumisen kautta, ja toisaalta heikkenee muutoskyvyn samoista syistä kärsiessä. Tässä kehityksessä on merkittävää yritysten välistä heterogeenisuutta.

”Koska ikä on ”vain” numero, ja siihen liittyvät suorituskykyvaikutukset tapahtuvat välimekanismien, kuten esimerkiksi ajan myötä tapahtuvan oppimisen kautta, organisaatiot voivat itse vaikuttaa ikääntymisen seurauksiin eri tavoin, esimerkiksi henkisen pääoman uudistamisen kautta”, Mansikkamäki summaa.

Mansikkamäen väitöskirjan neljä tutkimusesseetä tarkastelevat iän ja suorituskyvyn suhteeseen liittyvää dynamiikkaa. Esseet käsittelevät iän ja suorituskyvyn suhdetta, sen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja niitä tekijöitä, jotka luovat eroja tähän suhteeseen organisaatioiden tai toimialojen välillä. Aihetta lähestytään kirjallisuuskatsauksen, määrällisen kuvailevan tutkimuksen, tietokonesimulaation ja teoreettiskäsitteellisen tutkimuksen avulla.

Tutkimuksen keskeinen kontribuutio kohdistuu organisaatiotutkimukseen organisaatioiden ikääntymiseen liittyvän teoretisoinnin päivittämisen kautta. Yksittäiset tutkimusesseet kuitenkin valottavat myös erilaisten kasvustrategioiden hyötyjä ja haittoja, sekä jäsenten vaihtuvuuden hyötyjä ja haittoja organisaation erilaisissa (ikään ja kokoon liittyvissä) kehitysvaiheisessa.

KTM, FM Susanna Mansikkamäen väitöskirja ”Organizational aging and performance 2.0: Broadening the view” tarkastetaan 26.1.2023 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston salissa L303. Vastaväittäjänä toimii professori Juha Laurila (Turun yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Mirva Peltoniemi (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

