Ikääntyneet mediassa -keskustelutilaisuus kutsuu keskustelemaan ikäihmisten asemasta

Ensi perjantaina 12.10. Ikääntyneet mediassa –tilaisuudessa keskustellaan aiheesta, miksi vanhuus näyttäytyy mediassa helposti ongelmana ja yhteiskunnallisena kulueränä. Lisäksi kysytään muun muassa, miten tämä vaikuttaa poliittisiin päätöksiin?

Ihmisten elinikä pitenee ja yhä useampi suomalainen on tulevina vuosina vanhus. Jo nyt 75 vuotta täyttäneitä on yli puoli miljoonaa, ja luku on jyrkässä kasvussa. Vanhuus näyttäytyy mediassa kuitenkin helposti ongelmana ja yhteiskunnallisena kulueränä.



Miten tämä vaikuttaa työikäisten asenteisiin? Ja sitä kautta poliittisiin päätöksiin? Entä miten se muokkaa ikääntyneiden käsityksiä roolistaan yhteisöissään?

Näistä teemoista keskustellaan Helsingin kaupunginmuseon aulassa perjantaina 12.10.2018 klo 13-14.30 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Ikääntyneet mediassa -tilaisuudessa keskustelevat

- median edustaja Anna-Stina Nykänen HS

- eläkeläinen, Marianna Kajantie, kulttuurisen vanhustyön asiantuntija

- käsikirjoittaja Anna Brotkin

- virkamies, toimialajohtaja Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.



Panelistit ovat saaneet samana aamuna luettavakseen valikoiman viikon lehtiä ja valitsevat niistä mielestään kiinnostavia ikääntymistä koskevia ilmauksia ja ajatuksia.



Kaupunginmuseon osoite on Aleksanterinkatu 16. Keskustelun juontaa Lorenz Backman. Vapaa pääsy.

Tilaisuuden järjestäjät: Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 13 kunnan kulttuurisen vanhustyön Aili-verkosto ja ikääntymistä juhliva valtakunnallinen Armas-festivaali.

