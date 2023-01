Ikäihmisten eteisvärinän seulontakokeilusta hyviä kokemuksia: seulonta toteutui luotettavasti ilman asiakaskäynnin pidentämistä

Hyvinvointialueen palvelunumeroiden häiriön odotetaan korjaantuvan aamuun mennessä 23.1.2023 19:26:52 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella on maanantain iltapäivästä lähtien vaikuttanut Telian valtakunnallinen puhelinhäiriö. Häiriö on esiintynyt useiden eri kuntien alueella olevissa palvelunumeroissa, joissa on jonotus- tai takaisinsoittopalvelu. Häiriö on koskenut hyvinvointialueella noin 200:aa Telian numeroa, myös esimerkiksi Sote-luuria ja terveysneuvontaa.