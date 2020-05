Ikäihmisten palveluasumisessa uusia keinoja etäyhteyksiin

Vierailukielto ikäihmisten palveluasumisen yksiköihin jatkuu hallituksen määräyksen mukaisesti. Yksiköissä on keksitty luovasti erilaisia mahdollisuuksia järjestää yhteydenottoja omaisten ja asukkaiden välillä. Suosituimmat tavat ovat videopuhelut sekä kaiutinpuhelut lasioven tai ikkunan äärellä.

Pääosin kaikissa palveluasumisen yksiköissä on samoja yhteydenpitotapoja, kuten omaistabletit, WhatsApp -viestittely, kuvien lähettely sekä perinteiset puhelut omaisten kanssa. Talokohtaisia eroja voi olla turvallisten tapaamisten järjestämisessä, sillä rakennukset ovat erilaisia.

Omaistabletit ahkerassa käytössä

Jokaiseen pienkotiin on hankittu kuvapuhelin, joiden avulla omaiset voivat sovitusti olla yhteydessä asukkaisiin. Kuvapuhelinta eli tietokonetablettia onkin alettu kutsumaan omaistabletiksi.

– Meillä on käytössä omaistabletit ja WhatsApp – puhelut yhteydenpitoa varten. Omaiset ovat myös tavanneet asukkaita lasin takaa eli he ovat käyneet asukkaan huoneen ikkunan tai pienkodin lasioven takana, kuvailee Kotirannan palveluyksikön johtaja Kirsi Vapaavuori-Koskela.

Myös Palosaarella sijaitsevassa Präntöön Helmessä ovat omaistabletit ahkerassa käytössä.

– Olemme Facebook-sivuillamme mainostaneet omaistablettia ja laittaneet puhelinnumeron, mistä varata ajan yhteiseen hetkeen asukkaan kanssa. Tabletti on ollut toista viikkoa käytössä ja yhteydenottoja on ollut noin 10-15 tähän mennessä. Eli hyvin on omaistabletti löytynyt omaisten keskuudessa, kertoo Präntöön Helmen palveluyksikön johtaja Marjo Suutari.

– Meillä tapaamisia on järjestetty pääosin lasitetun parvekkeen kautta. Monella asukkaalla on kännykkä käytössään ja puheluita tulee ahkerasti. Aulassa on ollut jo kuukauden ajan laatikko, johon omaiset ja ystävät saavat jättää paketin asukkaan nimellä varustettuna, jatkaa Suutari.

Kaikkiin yksiköihin saa jättää asukkaille kortteja ja lahjoja.

Luovuutta tarvitaan

– Ruukinkartanossa on hyödynnetty omaistablettien, puheluiden ja viestittelyjen lisäksi myös pääoven lasi-ikkunoita, jotta läheisen tapaaminen onnistuu turvallisesti. Hoitajat ovat myös ottaneet puhelimilla kuvia asukkaista, joita on lähetetty omaisen kännykkään, vahvistaa palveluyksikön johtaja Virpi Jokinen.

Präntöön Helmessä omahoitajat ovat tekemässä asukkaan kanssa korttia, johon asukas itse kirjoittaa tai hoitaja kirjoittaa asukkaan puolesta asukkaan omia ajatuksiaan. Sitten valmis kortti lähetetään lähiomaiselle.

– Otamme mielellämme vastaan myös omaisten ehdotuksia siitä, millä eri tavoilla he haluavat olla yhteydessä asukkaisiimme, toivoo vs. palveluasumisen johtaja Eila Nyby.

Osalle asukkaista etäyhteydenpito on haasteellista

Joidenkin ikäihmisten on vaikeaa ymmärtää, mikä on videopuhelu tai he eivät kuule puhelimessa, mitä toinen sanoo. Hoitajat kyllä auttavat näissä tilanteissa tarpeen mukaan.

– Osa asukkaista ei muistisairauden vuoksi osaa odottaa vierailuja ja osalla vierailijoita ei käy usein muutenkaan, koska omaiset asuvat kaukana. Jotkut asukkaat ovat ihmetelleet, miksi omaiset eivät ole käyneet heidän luonaan. Onneksi meillä on talon sisällä paljon mukavaa toimintaa kaikille asukkaille, kuvailee Fyrrykartanon yksikönjohtaja Riikka Saari.

Talojen sisällä pienkodeissa tehdään yhdessä asukkaiden kanssa kaikenlaista, kuten askartelua, leivontaa ja lauluhetkiä sekä järjestetään elokuvailtoja. Myös talojen rajatuilla pihoilla ulkoillaan asukkaiden kanssa, ilman vierailijoita. Näin kevätaikaan asukkaat ovat esimerkiksi istuttaneet kukkia.

Esiintyjiäkin käy talojen ulkopuolella. He ovat esiintyneet esimerkiksi parvekkeen edustalla.

Lisätietoja antavat:

Fyrrykartano, palveluyksikön johtaja Riikka Saari, puh. 06 325 8422, riikkam.saari@vaasa.fi

Himalaja, palveluyksikön johtaja Maren Konttinen, puh. 040 352 9161, maren.konttinen@vaasa.fi

Krannila, vs. palveluyksikön johtaja, Kirsi Lehtimäki, puh. 040 775 0541, kirsi.lehtimaki@vaasa.fi

Kotiranta, palveluyksikön johtaja, Kirsi Vapaavuori-Koskela, puh. 040 732 7150, kirsi.vapaavuori-koskela@vaasa.fi

Präntöön Helmi, palveluyksikön johtaja Marjo Suutari, puh. 040 745 2490, marjo.suutari@vaasa.fi

Ruukinkartano, palveluyksikön johtaja Virpi Jokinen, puh. 040 660 3934, virpi.jokinen@vaasa.fi