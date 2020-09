Ikäihmisten tekemää taidetta ARMAS-festivaalilla 1.–14.10.

Uusi koronavirustartunta todettu – altistuneita yli 50 23.9.2020 13:09:15 EEST | Tiedote

Koronavirustartunta on todettu henkilöllä, joka on asioinut vaasalaisessa Dallas Pizza Palazzo –ravintolassa perjantaina 18.9.2020 klo 19.00 – 20.00. Tartunnan saanut on asetettu eristykseen ja hän on kotihoidossa. Terveysviranomaiset ovat kontaktoineet todetun tautitapauksen altistamia henkilöitä ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin. Tämän hetken tiedon mukaan altistuneita on yli 50.