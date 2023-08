Ikkarin kultakaivoshankkeen YVA-ohjelma kiinnosti kansalaisia

Mielipiteistä yhden oli allekirjoittanut 122 henkilöä ja yksi mielipide koostui 824 henkilön allekirjoittamasta kansalaisadressista. YVA-menettelyn mahdollistamaan hankkeeseen osallistumiseen onkin tarttunut poikkeuksellisen huomattava määrä henkilöitä. Voidaankin todeta, että YVA-lain (252/2017) 1 §:n tavoite on tässä hankkeessa täyttynyt osallistumisen osalta tai paremminkin - osallistumismahdollisuutta on käytetty lain mahdollistamalla tavalla.

Tarkennuksia ja lisäyksiä YVA-ohjelmaan vaadittiin jätetyissä lausunnoissa ja mielipiteissä laajalla skaalalla. Erityisesti korostuivat luontoarvot, purkuputken sijoittuminen ja sen vaikutus vesistöihin, hankkeen yhteisvaikutukset muiden kaivoshankkeiden kanssa Kitisen vesistöön, kaivoksen aiheuttama haitta elinkeinoille (pääasiassa poronhoito), raakaveden oton vaikutus lähialueiden vesistöihin, melu- ja pölyämishaitat, vaikutus metsästykseen ja kalastukseen, lisääntyvän liikenteen aiheuttamat haitat sekä vaikutus virkistyskäyttöön.

Ikkarin kultakaivoshanke ja YVA-menettely

Hankkeesta vastaava suunnittelee Sodankylään Ikkarin kultakaivosta. Kaivostoimintojen alue sijaitsee noin 45 km Sodankylän keskustasta luoteeseen ja matkaa Kittilän kunnan rajalle on 6 km. Hankkeen selvitysalueen pinta-ala on noin 4 400 ha ja kaivostoimintojen alueen pinta-ala on noin 680 ha. Malmia on tarkoitus louhia ensin avolouhoksesta, minkä jälkeen siirrytään maanalaiseen louhintaa.

Kaivoksen tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuosina 2029–2031. Rikastamolla käsiteltävän malmin määrä on noin 4,0 miljoonaa tonnia vuodessa. Toiminta-ajan (21–22 v) kokonaislouhinta vaihtelee 216–377 Mt välillä. Rikastamolla malmi käsitellään murskaamalla, jauhamalla ja rikastamalla (vaahdotus ja syanidiliuotus). Lopputuotteena syntyy raakakultaharkkoja.

YVA-menettelyssä tarkastellaan mm. suunnitellun hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön YVA-lain (252/2017) ja -asetuksen (277/2017) edellyttämällä tavalla. YVA-ohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä.

Ikkarin YVA-menettelyn hankevaihtoehdoissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoista kaivostoimintojen sijaintia hankkeen varsinaisella selvitysalueella, ylitevesien purkuputken ja raakaveden ottoputken sijoittumista, sekä kaivannaisjätteiden eri läjitysvaihtoehtoja, kuten yhteisläjitys, kuivaläjitys ja märkäläjitys. Hankevaihtoehdoissa on mukana myös ns. nollavaihtoehto, jossa kaivoshanketta ei toteuteta.