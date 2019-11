Ikkunasta löytyi ratkaisu energiatehokkaiden rakennusten kuuluvuusongelmiin

Pihla on kotimainen puu–alumiini-ikkunoiden, parveke- ja terassiovien sekä ulko-ovien valmistaja. Pihlan ikkunat ja ovet valmistetaan keskellä Suomea Ruovedellä, vuosikymmenten kokemuksella. Pihla on osa Pihla Group Oy:tä, joka on Suomen ikkunamarkkinoiden suurin toimija. Pihla Group Oy valmistaa ikkunoita ja ovia Pihla-, PihlaPRO, Tiivi-, Profin-, Klas1 ja Sydänpuu-tuotemerkeillä.

Pihla Group Oy työllistää noin 650 henkilöä, ja sillä on tehtaat Ruovedellä, Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Joutsassa. Pihla Groupin omistaa Inwido AB, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 6,7 miljardia Ruotsin kruunua. Inwido AB:n tuotemerkkejä Suomessa ovat myös Pihla Groupin tytäryhtiöiden kautta omistetut Klas1, Profin, Sydänpuu ja Lämpölux.