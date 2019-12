Ikoninen Matchbox loistaa rockabillyjoulun tähtenä

700 hengen rokkitapahtuma nostaa Paasitornin helsinkiläisen klubiskenen kärkeen.

Joulukuun 20. rokkareita hemmotellaan Helsingissä, kun brittiläinen rockabilly-ikoni Matchbox saapuu tähdittämään Paasitornin joulubileitä. Rockabilly Xmas Juttis & Bygga -tapahtumassa rokataan kahdessa eri kerroksessa, kahdessa eri ravintolassa ja yhteensä neljän bändin ja kahden tiskijukan voimin. Päätähti Matchbox on maailmanlaajuisen rockabilly-revivalin suurimpia klassikoita - sen levyjä on myyty yli viisi miljoonaa. Tapahtumalla Paasitorni hakeutuu helsinkiläisen klubiskenen kärkeen.

Rockabilly Xmas Juttis & Bygga tarjoaa laajan kattauksen rokkia niin Juttutuvassa kuin pitkästä aikaa yleisölle avattavassa Paasitornin juhlasalissa eli Byggassa. Tiloihin mahtuu yhteensä yli 700 henkilöä, joten mistään pikkutapahtumasta ei ole kyse. Tapahtuman pääesiintyjänä soittaa 70- ja 80-lukujen rockabillyboomin ykkösbändi Matchbox. Bändin esiintymiset lukuisissa tv-ohjelmissa ja kiertueilla sellaisten legendojen kuten Jerry Lee Lewis, Johnny Cash ja Chuck Berry kanssa, vakiinnuttivat sen aseman yhtenä alan suurimmista vetonauloista.

”Paasitornin ovet suurelle yleisölle avaava rockabillyjoulu on pilottitapahtuma tuleville vuosille. Juurimusiikki valikoitui avausteemaksi, sillä Juttutupa on jo käsite alan harrastajien keskuudessa. Mekin palaamme nyt juurillemme, sillä myös Paasitorni on kautta aikojen toiminut suosittuna tapahtumapaikkana”, Helsinki Congress Paasitornin toimitusjohtaja Osku Pajamäki toteaa.

”Tavoitteenamme on tehdä jatkossakin tapahtumia kaupunkilaisille, sillä kokouksista ja seminaareista tutuiksi tulleet isot tilamme taipuvat moneen menoon. Tapahtumat yhdistävät kaupunkilaisia ja elävöittävät Paasipuiston ja koko Hakaniemen aluetta, eikä kulttuuri- ja musiikkitapahtumia tällä alueella vielä liiemmin ole. Omissa visioissani tulevina jouluina tapahtumatarjonnasta ja juhlavalaisusta nautitaan Tähtitorninmäeltä aina Kallion kirkolle asti”, Pajamäki toteaa.

Rockabilly-joulun taustalla häärii juurimusiikkipiireistä tuttu Esa Kuloniemi. ”On mahtavaa koota rokkikansa Paasitornin seinien sisään alan huippuja kuulemaan. Paasitorni eli Bygga oli 1960- ja 1970-luvuilla yksi Helsingin keskeisimpiä livepaikkoja. Nythaluamme tuoda takaisin isojen klassisten rock’n'roll -tapahtumien perinteen. Gene Vincentin ja Hurriganesin jalanjäljissä lavalle nousevat nyt huippunimet ja tiedossa on todella laadukas liveilta”, Kuloniemi toteaa innostuneena.

”Matchboxin lämppärinä esiintyy Suomen rockabilly-ylpeys Mike Bell & The Belltones. Rock’n’rollin ystävien pikkujoulujuhlat käynnistyvät Juttutuvassa, jossa väkeä viihdyttävät kotimaiset bändit Lo-Lites ja The Hip-Shooters. Kokonaisuutta täydentävät deejiit Farmer John ja Butcher Pete.”

Jouluilo ei Paasitornissa jää rokkimusaan. Torstaina 19.12. kello 19 Paasitornissa esiintyy ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Naiskuoro Elegia. Samalla voi tutustua helsinkiläisten 1900-luvun joulunviettoa esittelevään Joulu kaupungissa -valokuvanäyttelyyn. Konserttiin ja näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy.

Rockabilly Xmas, 20.12.2019, klo 21 alkaen. Juttutupa, Säästöpankinranta 6, ja Paasitorni / Bygga, Paasivuorenkatu 5 A. Juttutupaan ilmainen sisäänpääsy, Paasitorniin sisäänpääsy 12,50 e. Liput ennakkoon Tiketistä: www.tiketti.fi

Samassa kiinteistössä Juttutuvan ja Paasitornin kanssa sijaitseva hotelli Scandic Paasi on avoinna pikkujoulujuhlijoita varten. Majoitusvaraukset voi tehdä osoitteesta www.scandichotels.fi