Ikoninen West Side Story valloittaa Vaasan kaupunginteatterissa

1950-luvun New Yorkin kaduilla kaksi nuorisojengiä, Jetsit ja Sharksit, vaeltavat, puolustavat reviirejään ja etsivät itseään. Kaupungin sykkeessä kahden vastakkaisen jengin nuoret Maria ja Tony kohtaavat eikä mikään voima voi estää heitä rakastumasta. Pystyvätkö jengit vihan keskellä hyväksymään tämän rakkauden? Tänä vuonna 65-vuotisjuhlaansa viettävän West Side Storyn alkuperäiskonsepti on Jerome Robbinsin. Arthur Laurentsin käsikirjoittaman musikaalin musiikin on säveltänyt Leonard Bernstein ja sanoittanut Stephen Sondheim.

Ajattoman musikaalin ohjaa Romeo-näyttämölle teatterinjohtaja Seppo Välinen. ”West Side Story on yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista musikaaleista, koska sen rakkaustarina on iätön, suuri ja väkevä ja musiikki monipuolista ja upeaa. Musikaalin vahva tarina yhdistää kaikenikäisiä katsojia”, toteaa Välinen.

Rakastettujen musikaalisävelmien, kuten Maria, Tonight ja Somewhere, pyörteisiin johdattaa muhkea 12-henkinen orkesteri, jota johtaa teatterin oma kapellimestari Sauli Perälä. Koreografina teoksessa vierailee musikaalien kärkinimi, ohjaaja-koreografi Reija Wäre, jonka kädenjälkeä on nähty viime aikoina muun muassa Kansallisbaletin Clique-teoksessa, Antti Tuiskun Bailantai-stadionkonserteissa sekä TV-ohjelmassa Masked Singer. Musikaalin lavastuksesta vastaa muun muassa Kansallisteatterissa, Kansallisoopperassa, Tampereen Teatterissa ja TV-sarjoissa työskennellyt vieraileva lavastaja Teppo Järvinen.

”Teoksen lavastus on uskollinen alkuperäisteokselle, mutta sen käytössä on myös moderni ote. Lavastus antaa ohjaukselle, koreografialle ja näyttelijöille tiloja ja paikkoja monipuoliseen toimintaan. Liike on usein inspiraatio lavastuksessani eikä sitä tästäkään puutu”, kertoo Järvinen.

Puvut suurmusikaaliin suunnittelee Paula Varis ja kaupunkisinfonian äänimaailmasta vastaa Niklas Nybom. Teoksen valosuunnittelu on Olli Haakanan käsialaa. Romeo-näyttämöllä nähdään yhteensä 22 näyttelijää ja tanssijaa. Pääparina Marian ja Tonyn rooleissa vuorottelevat Sofia Arasola ja Petteri Hautala sekä Sarah Nedergård ja Jussi Lukács. Lukács ja Arasola vierailevat West Side Storyn myötä ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterissa. Näyttämöllä Anitan roolissa vuorottelevat Tiia Ollikainen ja Maija Andersson, Bernardona nähdään Jarno Hyökyvaara (vier.) ja Riffin roolin tulkitsee Pekka Hiltunen.

Teosta suositellaan yli 10-vuotiaille katsojille. Esityksen kesto on noin 2 h 50 min (sis. väliajan). West Side Storyn ensi-illat nähdään Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä 16.–17.9. klo 19.