Ilkka Hynnisen Toteuta ideasi -kirja neuvoo, kuinka tehdä ideasta todellisuutta

Ilkka Hynnisellä on vahva kokemuspohja aiheeseen – hän on tehnyt ideoista tuotteita yli kaksikymmentä vuotta. Tuotantoyhtiö Aito Median perustajana hän on tuottanut sarjoja niin Pirjosta Koskiseen kuin Poliiseista Huutokauppakeisariin. Yhteensä hän on tuottanut 1 700 tuntia televisio-ohjelmia nähtäväksi yhteensä yli 80 maahan.

Hynninen on auttanut yrittäjänä eri alojen ammattilaisia viemään ideat käytäntöön, ja nyt opit ovat kaikkien saatavilla. Hynnisen Toteuta ideasi -teos auttaa kohtaamaan päänsisäiset esteet ja suunnittelemaan, miten ideasta tehdään totta ja työtä.

Toteuta ideasi -teos on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa synnyttää uutta. Se voi tarkoittaa oman yrityksen perustamista, olemassa olevan yrityksen laajentamista tai idean toteuttamista sivutoimena.

Kirja toimii myös opaskirjana johtajille, jotka etsivät keinoja, miten löytää aikaa ja resursseja ideoiden eteenpäin viemiseen organisaation sisällä, tai niille esimiehille, jotka haluavat rohkaista ihmisiä toteuttamaan ideoitaan. Tämä kirja on myös haaveilijalle, joka pohtii, pitäisikö toteuttaa se oma juttu. Kirjasta selviää, mitä idean toteuttaminen vaatii ja miten sen voisi tehdä.

Ilkka Hynninen (s 1979, YTM) on johtanut tiimejä ja projekteja monella mantereella sekä auttanut neuvonantajana, sijoittajana ja hallituksen jäsenenä muita yrityksiä kasvamaan. Mediapuolella Ilkka toimii yhtiönsä ICS Nordicin kautta ja keskittyy erityisesti kansainvälisten sarjojen ja dokumenttien tekemiseen. Lisäksi hän toimii kirjoittajana, puhujana ja podcastaajana.

Ilkka Hynninen: Toteuta ideasi (Docendo 2023), sidottu, 256 sivua. Julkaisupäivä 31.8.2023.

Arvostelukappaletiedustelut:

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy ennakkoon kirjan sähköistä vedosta.