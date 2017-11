Ilmaiset ämpärit toivat miljoonamyynnin

Vihreiden ämpärien jakamisella alkanut matkakorttikampanja toi HSL:lle runsaat 6000 matkakorttia säännöllisesti käyttävää asiakasta ja lähes miljoonan lipputulot.

Runsas vuosi sitten Kampissa kiemurteli satojen ihmisten hilpeä jono. Jaossa oli yhteensä 6000 vihreää HSL-ämpäriä ja rajattomasti ilmaisia matkakortteja kortittomille.

HSL sai tuosta jonosta tuhansia uusia kanta-asiakkaita.

Ilmaiset ämpärit olivat osa HSL:n uusasiakaskampanjaa. Sen aikana toimitettiin 10 862 uutta HSL:n matkakorttia ihmisille, joilla ei sellaista vielä ollut. Noista korteista 6 215:lle on tehty latauksia marraskuun 2016 ja lokakuun 2017 välisenä aikana.

“Yhteensä korteille on tehty latauksia lähes miljoonalla eurolla. Maksuttoman kahden viikon kauden jälkeen 57 prosenttia kokeilijoista on jäänyt asiakkaiksemme”, toteaa HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

Korteille on ladattu yhtä paljon kautta ja arvoa. Kautta on ladattu 486 720 eurolla ja arvoa 486 591 eurolla. Kausilatauksia on tehty 1 628 kortille, arvoa on ladattu 5 613 kortille ja molempia on ladattu 1 026 kortille.

Kokeilukampanjan tavoitteena oli saada matkakorttia kokeilevat jäämään kanta-asiakkaiksi. Kanta-asiakas, jolla on kausilippu matkustaa HSL:n liikenteessä alennettuun hintaan. Kunnat maksavat osan kausilippujen hinnasta, ja kaupunkien sisäisissä lipuissa tuki on jopa puolet lipun hinnasta.

”Haluamme uusia asiakkaita, sillä siitä hyötyvät kaikki – myös autoilijat. Mitä enemmän ihmiset käyttävät julkista liikennettä, sitä parempaa palvelua voimme tarjota kaikille liikkujille, sitä vähemmän on paineita korottaa joukkoliikenteen lippujen hintoja ja sitä vähemmän Helsingin seudulla on ruuhkia”, Flink sanoo.