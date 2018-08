Ilmaiskonsertissa Vaasan kaupungintalolla kuullaan Toivo Kuulan pianoteoksia Janne Oksasen esittämänä

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut tarjoaa pianisti Janne Oksasen konsertin Vaasan kaupungintalolla torstaina 30.8. klo 19. Konsertti ”Satukuvia pianolle – Toivo Kuulan koko pianotuotanto” on monipuolinen läpileikkaus Kuulan tuotannosta 1898-1916. Konsertissa kuultavat 20 teosta tuovat esiin Kuulan säveltäjäidentiteetin eri vaiheet nuoruuden luonnoksista Pariisin impressionismin aikoihin.

Säveltäjä ja kapellimestari Toivo Kuula (1883-1918) ehti lyhyenä elinaikanaan luoda Suomen merkittävimpiin sävellyksiin kuuluvia teoksia. Kuulan pianomusiikki altistaa ihmisen itsetutkiskelulle, eikä jätä ketään kylmäksi. Teoksissa toistuvia teemoja ovat muun muassa lyyrisyys, luonto, alkuvoima ja armottomuus.

Laajalle kuulijakunnalle Kuula on tullut tutuksi pidetyistä yksin- ja kuorolauluista sekä eteläpohjalaisten kansansävelmien sovituksista, mutta hänen pianotuotantonsa on myös todellinen kansallisaarre. Kuulan tunnetuin ja luultavasti soitetuin pianokappale on Häämarssi, jonka hän sävelsi ystäviensä Emmi ja Yrjö Putkisen häihin. Poikkeuksellisen melankolinen rytmi tahdittaa yhä edelleen usean hääparin askeleet alttarille.

Pianisti Janne Oksanen esitti ensimmäisen soolokonserttinsa 15-vuotiaana, ja on sen jälkeen esiintynyt ympäri maailmaa. Oksanen on palkittu muun muassa parhaasta Bach-tulkinnasta 8. Nordic Piano Competition -kilpailussa Ruotsissa keväällä 2017. Viime keväänä hän esitti Toivo Kuulan koko pianotuotannon loppuunmyydyssä Musiikkitalon Camerata-salissa Helsingissä.

Oksanen on monipuolinen muusikko. Hän on opiskellut Jorma Panulan kapellimestariluokalla, säveltänyt ja sanoittanut yli 30 kappaletta, sovittanut Sibeliuksen Finlandian 2 pianolle, opiskellut pop/jazz-laulua ja soittanut rock-yhtyeissä.

Konsertti on yleisölle maksuton ja sen kesto on noin 1 t 20 min sisältäen väliajan.