Ilmalan raitiotieyhteyden rakennustyöt valmistuneet

GRK rakentaa Kupittaa–Turku-ratahankkeen ratasillan 10.8.2022 14:15:00 EEST | Tiedote

GRK on valittu toteuttamaan Aurajoen ylittävän ratasillan uusiminen. Urakka on osa Väyläviraston laajempaa Kupittaa–Turku-ratahanketta, jossa muun muassa rakennetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieaseman välille. GRK:n sopimuksen arvo on lähes 26 miljoonaa euroa.