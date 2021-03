Ilman korkeat siitepölypitoisuudet ovat yhteydessä COVID-19-tartuntatiheyteen - Uusi suomalainen mobiilisovellus Treet näyttää siitepölytiedot ja mahdollistaa etäasioinnin apteekeissa

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa siitepölyaltistuksen on todettu heikentävän kehon kykyä torjua viruksia.

Suomesta tutkimukseen osallistuneiden Turun yliopiston aerobiologian yksikön ja Ilmatieteenlaitoksen mukaan siitepölylle altistumista kannattaa nyt vähentää.

Uusi mobiilisovellus kertoo siitepölytiedot ja mahdollistaa etäasioinnin apteekissa

Uusi suomalainen terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä apteekkiasioinnin mobiilisovellus Treet näyttää paikalliset siitepölytiedot ja mahdollistaa etäasioinnin apteekissa.



Treet-sovellus näyttää koivun, lepän ja heinän siitepölytilanteen ja -ennusteen omalla paikkakunnalla.

– Siitepölyennusteen avulla voimme auttaa asiakkaita aloittamaan siitepölyallergian lääkehoidon oikea-aikaisesti. Uusi älypuhelimeen maksutta ladattava Treet-sovellus mahdollistaa apteekkiasioinnin etänä, mikä on erityisen tärkeää korona-aikana. Lääkeneuvontaa voi saada sovelluksen kautta chatissa tai puhelimitse, ja sovelluksesta löytyvien apteekkien verkkokauppojen tilaukset toimitetaan kotiin muutamassa tunnissa, kertoo toimitusjohtaja Simo Vidgren Treet-palvelua kehittävästä ApoDigi Oy:stä

Treet-sovellusta ollaan kehittämässä kokonaisvaltaiseksi terveydenhoidon ja lääkehoidon tukipalveluksi.

– Tahdomme auttaa terveydenhoidon ja lääkehoidon onnistumisessa kokonaisvaltaisesti ja helpottaa ihmisten elämää. Tavoitteemme on sekä parantaa apteekkien palvelua että vastata terveydenhuoltoalan murrokseen ja digitalisaatioon. Tarjoamme jo mahdollisuuden asioida apteekeissa etänä. Olemme kehittämässä lisäksi muun muassa reseptien uusintapalvelua ja lääkehoitoihin liittyviä muistutuspalveluja kertoo toimitusjohtaja Simo Vidgren ApoDigi Oy:stä.

Treet-sovellus on käytössä jo useissa kymmenissä Avainapteekeissa eri puolilla Suomea, ja yhteistyöapteekkien määrä on voimakkaassa kasvussa.

Avainapteekit on Suomen suurin apteekkiketju, johon kuuluu noin 200 apteekkia.





Tutkimus on julkaistu Proceedings of the US National Academy of Sciences -julkaisusarjassa (PNAS).