Ilman tukiverkkoja ja paksua lompakkoa parisuhdeaika on lapsiperheessä mahdottomuus – tamperelainen isä tarjoaa ratkaisun ongelmaan uudella sovelluksella

Vihdoin ja viimein lapsiperheen aikuisille on luvassa omaa aikaa, lupaa tamperelaisen Niko Väihinpään kehittämä Kids & Friends -sovellus. Saako lapset siis kiikuttaa Väihinpään oven taakse ja lähteä itse hurvittelemaan? Ei sentään.

Oman ajan tarjoajat ovat toisia lapsiperheitä, jotka myös kaipaavat omaa aikaa. Ideana on, että perheet tutustuvat toisiinsa nettipohjaisen sovelluksen kautta. Sen jälkeen on tarkoitus tavata myös livenä.

- Kun perheet tutustuvat paremmin, syntyy luottamus, jonka jälkeen lapset voivat yökyläillä toistensa luona. Sillä aikaa perheen aikuiset voivat ladata akkuja. Samaan aikaan lapsilla on mukavaa uusien kavereiden kanssa. Tarkoitus on siis luoda tukiverkkoja perheille, Väihinpää selventää.

Perheet vaihtavat keskenään jotakin, mille molemmilla on tarve. Oman ajan lisäksi sovelluksen kautta voi etsiä ystäviä lapselle tai koko perheelle. Jokainen voi omassa profiilissaan kertoa muille, mitä etsii.

Kaikki lähti liikkeelle Väihinpään omasta omanajan tarpeesta ja havainnosta, että ilman tukiverkkoja tai paksua lompakkoa se ei ole lapsiperheelliselle mahdollista. 31-vuotiaasta Väihinpäästä tuli isä vuonna 2018, kun hänen esikoispoikansa näki ensimmäisen kerran päivänvalon Taysin synnytysosastolla.

- Vaikka lapsi on kauneinta maailmassa, se on samaan aikaan suuri koettelemus parisuhteelle. On surullista, kuinka moni ei selviä pariskuntana vauva-ajasta, mies harmittelee.

Väihinpää ja hänen puolisonsa kuormittuivat vauva-ajasta niin paljon, että he päättivät lopulta erota.

- Valvotut yöt ja vauva-arki rasitti meitä molempia. Välit kiristyivät, kun parisuhteen hoitamiselle ei ollut aikaa.

Perheen lähin tukiverkko oli Väihinpään vanhemmat 70 kilometrin päässä Ruovedellä, jossa molemmat olivat täysin vielä mukana työelämässä ja tarvitsivat itsekin lepoa viikonloppuisin. Vauva-ajan jälkeen he kuitenkin löysivät puolisonsa kanssa toisensa uudelleen. Kaikille ei käy yhtä hyvin.

Vaikka keväällä 2022 kaikkein rankin vauva-arki oli taaksejäänyttä elämää, edelleen Väihinpää huomasi olevansa tilanteessa, että perheen elämä tapahtui neljän seinän sisällä omassa porukassa. Heillä ei edelleenkään ollut mahdollisuutta hoitaa puolison kanssa parisuhdetta kahdestaan.

- En ole tavannut kavereita yksinkään, sillä minun mielestään ei olisi reilua jättää rankan työviikon päätteeksi puolisoa yksin hoitamaan lasta. Tajusin, että me perheenä tarvitsemme muita ihmisiä.

Väihinpää selaili lastenhoitajapalveluita ja teki havainnon, että lastenhoitaja veloittaa keskimäärin 10–15 euroa tunti. Mikäli hän haluaisi lähteä puolison kansa yön yli kylpyläreissulle, kustannuksen voi kertoa 24 tunnilla, eli se tekisi vähintään 240 euroa.

- Ei minulla ainakaan ole sellaisia rahoja. En usko, että on kovin monella muullakaan. Aloin miettiä, että mikä taho voisi olla motivoitunut ottamaan meidän pojan yökylään? No ehkäpä perhe, jossa asuu toinen samanikäinen poika, joka kaipaa kaveria.

Syntyi ajatus yhdestä maailman vanhimmista valuutoista: vaihtaminen. Vaikka kaikki ihmiset ovat erilaisessa taloudellisessa tilanteessa, jokaisella on mahdollisuus tehdä jotakin hyvää toisen puolesta ja saada sama takaisin.

- Tämän ajatuksen pohjalta syntyi Kids & Friends. Halusin kehittää palvelun, jossa perheet voivat tutustua toisiinsa matalalla kynnyksellä. Kun he tapaavat ja viettävät aikaa yhdessä, aikuiset ja lapset viihtyvät. Kun luottamus on syntynyt, voidaan puolin ja toisin ottaa toisen perheen lapsia yökylään.

Parhaimmillaan lapsille on luvassa huikea kokemus yökylässä uusien kavereiden luona ja aikuiset saavat ladata akkuja ja saavat paremmat jaksamistasot itselleen.

- Moni rakkaustarina on todistetusti saanut alkunsa netissä. Yhtä lailla myös kahden perheen välinen ystävyys voi saada alkunsa netissä, nyt kun sille on luotu puitteet, Väihinpää pohtii.

Joulukuun alussa avautunut sovellus kerää nyt ensimmäisiä käyttäjiä.Kids & Friends tahtoo myös olla mukana tekemässä hyvää. Yritys lahjoittaa jokaisesta liittymiskerrasta yhden euron Pelastakaa lapset ry:lle.