Ilmanvaihtoventtiilit puhtaiksi ja sisäilma kuntoon

Keväällä on hyvä kiinnittää huomiota ilmanvaihdon toimivuuteen. Ilmanvaihtoon liittyvät asiat on syytä kirjata myös taloyhtiön huoltokirjaan ja kunnossapitosuunnitelmaan, jotta tarvittavat toimenpiteet tulevat ajallaan tehdyiksi. Jos ilmanvaihtoa ja sen kanavistoja ei ole puhdistettu tai nuohottu kymmeneen vuoteen, on aika puhdistukselle ja tarvittaville säätötöille.

Keväällä pahimman katupölyn laskeuduttua tulee monessa kodissa ajankohtaiseksi ikkunanpesu, jonka yhteydessä on hyvä hetki tarkastaa ikkunoiden yläpuolella sijaitsevien ilmanvaihtoventtiilien kunto ja puhdistaa venttiilit. Samalla kierroksella kannattaa käydä läpi myös kylpyhuoneessa, wc:ssä, vaatehuoneessa ja keittiössä sijaitsevien poistoilmaventtiilien tilanne. Venttiilit olisi hyvä pyyhkiä puhtaaksi kerran vuodessa. Venttiilien puhdistus osakkaan vastuulla Korvaus- ja tuloilmaventtiilien puhdistus huoneiston puolella kuuluu osakkaan vastuulle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Jos venttiiliin kuuluu suodatin, tämän uusiminen on taloyhtiön vastuulla. ”Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät toimenpiteet riippuvat pitkälti siitä, onko taloyhtiössä painovoimainen vai koneellinen ilmanvaihto”, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy. Sisäilman laatua syytä tarkkailla Asukas voi itse tarkkailla kotinsa sisäilman laatua ja ilmanvaihdon toimivuutta esimerkiksi ulkoa sisälle tullessaan. Jos ilma tuntuu sisällä tunkkaiselta ja postiluukku tai ulko-ovi vinkuu, ilmanvaihdossa voi olla jotakin pielessä. Jos huoneiston ulko-oven avaaminen on raskasta, se voi kieliä asunnon liian vähäisestä tuloilman saannista ja pielessä olevista ilmanvaihdon säädöistä. Yksi hyvä keino on tarkkailla suihkun jälkeen kylpyhuoneen peiliin tiivistyneen kosteuden haihtumista. ”Jos se kestää yli kymmenen minuuttia, ilmanvaihto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla”, Pylsy sanoo. Kaikissa ilmanvaihdon toimintaan liittyvissä puutteissa asukkaan kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön vastuuhenkilöihin. Jos taloyhtiössä on keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto, ilmanvaihdon tehostusajat kannattaa keväisin tarkistaa. ”Samalla on hyvä pohtia, olisiko ilmanvaihtoa mahdollista käyttää kesällä tehostettuun yötuuletukseen, jolla yritettäisiin hieman hillitä asuntojen liiallista lämpenemistä”, Petri Pylsy neuvoo. Katso ohjevideo asunnon ilmanvaihdosta

