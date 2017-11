Ilmari Krohn – elämäntyönä musiikki -juhlanäyttely esillä Kansalliskirjastossa

Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat: todistuksen avulla sisäänpääsyä laajennetaan, myös muita valintaväyliä kehitetään 7.11.2017 14:00 | Tiedote

Todistuksen arvosanojen perusteella tehtävä valinta eli todistusvalinta on tulossa yhdeksi väyläksi päästä yliopistoon. Asian valmistelu on parhaillaan käynnissä. Avuksi on kehitetty ylioppilastodistuksen pisteytystyökalu.