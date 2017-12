Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöihin Berliinissä ja Amsterdamissa

Ilmarinen on sijoittanut toimistokiinteistöihin Saksassa ja Hollannissa. Molemmat sijoitukset ovat yhteissijoituksia Amundi Real Estaten hallinnoiman kiinteistörahaston kanssa, ja Ilmarisen omistusosuus kiinteistöistä on 49 prosenttia.

Berliinin ydinkeskustassa sijaitseva Rocket Tower muodostuu neljästä omistustontilla sijaitsevasta rakennuksesta. Kiinteistöön kuuluu 17- ja 22-kerroksiset toimistotornit, ja toimistotilaa on yhteensä 26 200 neliömetriä. Rakennukset ovat valmistuneet 1960 ja 1999, ja kiinteistö on peruskorjattu lähes uudenveroiseen kuntoon 2015-2016. Kiinteistön päävuokralainen on Rocket Internet -niminen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa verkkokauppaan keskittyviin yrityksiin. L’Etoile Properties -niminen yhtiö vastaa kohteen operatiivisesta hallinnoinnista.

– Berliini on yksi Euroopan kiinnostavimpia kiinteistömarkkinoita. Toimitilojen vajaakäyttöaste on ennätysalhainen, uudistuotanto on maltillista ja tilojen kysyntä voimakasta, Ilmarisen kansainvälisistä kiinteistösijoituksista vastaava salkunhoitaja Mikko Antila sanoo.

Amsterdamissa The Cloud -niminen toimistokiinteistö sijaitsee kaupungin historiallisen keskustan eteläpuolella Amstelin aseman vieressä. Vuokrattava pinta-ala on 23 800 neliömetriä ja kiinteistö on valmistunut täydellisestä peruskorjauksesta syksyllä 2017. Kiinteistö on täyteen vuokrattu, ja pääkäyttäjät ovat Amazon, Uber ja Spaces. Kiinteistöä hallinnoi Hannover Leasing, jonka kanssa Ilmarisella on ennestään yhteistyötä Belgian ja Hollannin kiinteistömarkkinoilla.

– Amsterdamin toimistotilan kysyntä on jatkunut voimakkaana, minkä ennustetaan ylläpitävän nousupainetta vuokratasoissa lähivuosina. Kiinteistösijoitusmarkkina on lisäksi palautunut hyvin finanssikriisin jälkeisestä ahdingosta, mutta tarjoaa edelleen kilpailukykyisen tuottotason muihin Euroopan päämarkkinoihin verrattuna. Toimistokiinteistö on rakennettu ympäristötehokkaasti, sen laatutaso on korkea, ja vuokralaisina on tunnettuja eturivin teknologiayhtiöitä, Antila sanoo.

Molemmissa kiinteistöissä toisena sijoittajana on ranskalaisen Amundi Real Estaten hallinnoima kiinteistörahasto, jonka kanssa Ilmarinen on toteuttanut aiemmin yhteissijoituksen Frankfurtissa sijaitsevasta toimistokiinteistöstä vuonna 2016.

– Molemmat sijoitukset tukevat hyvin Ilmarisen strategiaa ja lisäävät kiinteistösalkun kansainvälistä hajautusta tuottavasti ja turvaavasti, Antila jatkaa.

Suurin osa Ilmarisen kiinteistösijoituksista sijaitsee Suomessa. Suomen lisäksi suoria kiinteistösijoituksia on Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.