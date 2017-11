Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöön Manchesterissa

Ilmarinen on laajentanut kiinteistösijoituksiaan Isoon-Britanniaan hankkimalla noin 50 prosentin omistusosuuden Manchesterin ydinkeskustassa sijaitsevasta uudesta toimistokiinteistöstä.

– Manchesterin väestö kasvaa ja talousnäkymät ovat positiiviset. Brexit-neuvotteluilla ei ennusteta olevan merkittävää vaikutusta Manchesterin ydinkeskustan toimistomarkkinaan. Lisäksi punnan historiallisen alhainen arvostustaso tarjoaa eurosijoittajalle suojaa, sanoo Ilmarisen kansainvälisistä kiinteistösijoituksista vastaava salkunhoitaja Mikko Antila.

No. 1 Spinningfields -niminen toimistokiinteistö sijaitsee Manchesterin ydinkeskustan länsiosassa, jossa on paljon uutta toimistokantaa ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. 19-kerroksinen toimistokiinteistö on juuri valmistunut, ja sen tilat ovat modernit, muuntojoustavat ja resurssitehokkaat. Vuokrattavaa pinta-alaa on noin 29 000 neliömetriä, ja vuokrausaste on tällä hetkellä lähes 95 prosenttia. Suurin vuokralainen on tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö PwC.

Toisena omistajana kiinteistössä on globaali institutionaalinen sijoittaja, jolla on kokemusta myös Ison-Britannian kiinteistömarkkinoilta. Kiinteistön hallinnoinnista vastaa Schroder Real Estate, jonka kanssa Ilmarisella on aiempaa yhteistyötä kiinteistösijoituksissa Manner-Euroopassa.

Kauppa tukee Ilmarisen sijoitusstrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on hajauttaa kiinteistösalkkua kansainvälisesti osana tuottavaa ja turvaavaa sijoitustoimintaa. Ilmarisella on ennestään suoria kiinteistösijoituksia Suomen lisäksi Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa. Kotimaiset kiinteistösijoitukset muodostavat kuitenkin myös jatkossa kiinteistösalkun keskeisimmän osan.