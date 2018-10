Ilmarisen työkykypalkintofinalistit valittu – voittaja palkitaan marraskuussa

Susanna Synnerberg Lohjalta on yksi Suomen iloisin yrittäjä -kisan finalisteista 13.9.2018 14:24 | Tiedote

Ilmarinen etsii jo viidettä kertaa Suomen iloisinta yrittäjää. Kisa on edennyt finalistivaiheeseen, ja finalistinelikko on koossa. Yksi kilpailun finalisteista on Perttilän Peli ja Deli Oy:n yrittäjä Susanna Synnerberg Lohjalta.