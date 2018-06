Ilmarisen yritysvastuuraportti palkittiin kansainvälisessä kilpailussa

Ilmarisen yritysvastuuraportti arvioitiin sarjansa toiseksi parhaaksi Responsible Investor -uutispalvelun järjestämässä RI Reporting Awards -kilpailussa.

– Hienoa, että pitkäjänteinen työmme vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuuraportoinnin saralla noteerataan. Arvostan tämän tunnustuksen korkealle, koska kisassa oli mukana laaja ja edustava joukko kansainvälisiä sijoittajia. Iso kiitos ammattitaitoisille asiantuntijoillemme, jotka ovat olleet mukana käytännön työssä ja raporttia tekemässä, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Tämän vuoden kisaan varten järjestäjät kävivät läpi 2 500 raporttia, joista 40 pääsi itse kisaan. Finaalissa palkittiin voittaja neljässä eri sarjassa. Ilmarinen oli mukana isojen sijoittajien sarjassa. Ilmarisen sarjan voitti hollantilainen ABP. Ilmarisen raportti arvioitiin sarjan toiseksi parhaaksi yhdessä ruotsalaisen AP2:n kanssa. Tämän vuoden kisa oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen sijoittaja on päässyt kilpailun shortlistalle.

– Ilmarisen periaatteena on ollut raportoida tekemästämme työstä avoimesti ja kattavasti. Meille eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat. Olemme integroineet vastuullisuuden osaksi sijoitustoimintaamme, Mikko Mursula sanoo.

Ilmarisen raportti sai tuomaristolta kiitosta muun muassa raportin selkeästä rakenteesta, tasapainosta onnistumisten ja kehitysalueiden välillä, ilmastoperiaatteiden tiekartan ja suoran osakesalkun hiilijalanjäljen kuvauksesta, vastuullisen sijoittamisen sekä muiden Ilmarisen yritysvastuulle olennaisten asioiden periaatteiden avaamisesta sekä Ilmarisen yritysvastuun hallinnoinnin ymmärrettävästä kuvauksesta.

Parhaat käytännöt kannattaa nostaa esiin

Vuonna 2013 perustetun kilpailun tavoitteena on jakaa tunnustusta parhaille käytännöille vastuullisen sijoittamisen raportoinnissa. Kisan periaatteiden mukaan “Mitä voidaan mitata, sitä voidaan hallita. Mutta tuloksista kannattaa kertoa avoimesti, koska vain raportoituja asioita voidaan lukea, arvioida ja jalostaa sijoittajien kesken. Parhaat käytännöt tulee nostaa esiin ja palkita.”

– Ilmarinen on raportoinut taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vuodesta 2007 alkaen. Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja olennainen osa Ilmarisen arkea. Vastuullisuus näkyy kaikessa mitä teemme. On erityisen hienoa, että meidät palkittiin kansainvälisessä ja kovatasoisessa kisassa. Vastuullisuus on jatkuvasti liikkuva maali ja seuraamme siksi alan kehitystä myös kansainvälisesti, sanoo Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

