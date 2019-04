Ilmastodemarit marssivat muutoksen puolesta lauantaina 6.4.

SDP:n Paatero: Kokoomuksen kuntateot puhuvat karua kieltä 26.3.2019 10:49:48 EET | Tiedote

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero näkee kokoomuksen suunnanmuutoksen kuntakysymyksissä myönteisenä asiana. - On hyvä, että kokoomus on herännyt kuntien olemassaoloon useammassakin kysymyksessä. Neljä vuotta tuuli on ollut kovin kuntavastaista, muistuttaa Paatero. - Menneen hallituskauden teot kertovat aivan toista, karua kieltään. Kunnilta on viety palveluiden järjestämisestä 800 miljoonaa euroa valtionosuuksista. Yhtä kylmää kyytiä on ollut tarjolla kunta-alan ahkerille työntekijöille. Lomarahan leikkaukset muistetaan kyllä kuntatyöntekijöiden kentällä osoituksena arvostuksen puutteesta, erityisesti pienipalkkaisia naisia kohtaan. Ehkä nopein takinkääntö nähtiin sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen. - Vielä muutama viikko sitten hallitus oli sote-uudistuksessa kieltämässä lailla kuntien minkäänlaisen osallistumisen, sote-palveluiden tuottamiseen tai järjestämiseen, vastoin mm. perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Nyt kokoomuksen malli rakentuu kuntien poh