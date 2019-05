Ilmastokeskustelua ja palkittu aktivistielokuva – tutustu EU:n Maailma kylässä -festivaaliohjelmaan

Maailma kylässä -festivaali juhlii 20. tapahtumavuottaan 25.–26.5. Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla Helsingissä. Tänä vuonna festivaalin teemana on ilmastonmuutos. Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto ovat mukana festivaalin pääyhteistyökumppaneina herättelemässä festivaalikävijöitä pohtimaan ilmastonmuutosta niin keskustelun kuin elokuvataiteen kautta.

Festivaaliviikonloppuna on tänä vuonna myös europarlamenttivaalien äänestyspäivä. Ilmastopoliittiseen keskusteluun tuodaankin Euroopan laajuista näkökulmaa lauantaina Euroopan unionin ”Eurooppalaiset ilmastotalkoot: kuinka kaikki tahot saadaan mukaan?” -paneelikeskustelussa On the Rocksin Kyläkinossa.

Paneelissa keskustellaan muun muassa siitä, riittävätkö suunnitellut toimet Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten muuten ilmastonmuutokseen pitäisi varautua. Aiheesta keskustelevat Ympäristöministeriön kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki, Ilmastoveivi2019-kampanjan perustaja Laura Kolehmainen sekä Euroopan komission ilmastoasioiden pääosaston johtava hallintovirkamies Ismo Ulvila. Keskustelun juontaa Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen.

Islantilainen Woman at War -elokuva pohtii yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen

Paneelikeskustelun jälkeen Kyläkinossa esitetään Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon ja Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voittanut Benedikt Erlingssonin ohjaama Woman at War -draamaelokuva. Vuonna 2018 julkaistu elokuva on ekologinen tarina 50-vuotiaasta reykjavíkilaisesta kuoronjohtajasta, joka ryhtyy ilmastoaktivistiksi Islannin kauniin luonnon säilyttämiseksi. Elokuva herättelee pohtimaan, onko yhden ihmisen toimilla merkitystä ilmaston lämpenemisen torjunnassa.

Elokuvan jälkeen Kyläkinossa kuullaan elokuvassa näytelleen kolumbialaistaustaisen näyttelijän Juan Camilo Roman Estradan haastattelu. Estrada kertoo haastattelussa elokuvasta sekä siitä, kuinka hän itse pyrkii taiteilijana vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Elokuvassa Estrada esittää turistia, jota syytetään päähenkilön toteuttamista ympäristöiskuista. Haastattelu tehdään englanniksi ja haastattelijana toimii Petra Laiti, toinen YK:n alkuperäiskansojen nuorten liiton (Global Indigenous Youth Caucus) puheenjohtajista.

Poimi tästä ohjelmatärpit:

Keskustelu: ”Eurooppalaiset ilmastotalkoot: kuinka kaikki tahot saadaan mukaan?”

La 25.5.2019 klo 15.00–15.45

Kyläkino (On the Rocks, Mikonkatu 15)

Paneelissa Outi Honkatukia, ympäristöministeriö / Ismo Ulvila, Euroopan komissio / Laura Kolehmainen, Ilmastoveivi2019 -kampanja / Sini Harkki, Greenpeace Nordic. Keskustelun juontaa päätoimittaja Riikka Suominen, Vihreä Lanka.



Elokuva: Kona fer í stríð / Woman at war / Nainen sotajalalla

Kyläkino (On the Rocks, Mikonkatu 15)

La 25.5.2019 klo 15.45–17.30

2018 / Islanti / Ranska / Ukraina

Ohjaaja: Benedikt Erlingsson

Kieli: islanti (englanti, espanja)

Tekstitys: englanti

Ikäraja: K-16

Elokuvan kesto: 1 h 41 min

Elokuvan nimi alkuperäiskielellä: Kona fer i strið

LUX-elokuvapalkinnon voittaja vuonna 2018.

Haastattelu: Woman at War -näyttelijä Juan Camilo Roman Estrada (englanniksi)

Kyläkino (On the Rocks, Mikonkatu 15)

La 25.5.2019 klo 17.30–18.00

Haastattelijana Petra Laiti, Global Indigenous Youth Caucus.

Lisätietoa:

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto



Maria Tuomela

Lehdistötiedottaja

puh. (09) 622 04 521, 040 720 5025

etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu

Simo Ristolainen

Lehdistötiedottaja

puh. (09) 622 05 433, 040 351 0264

etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu

Euroopan komission Suomen-edustusto



Pia Siitonen

Tiedotuspäällikkö

p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Nina Hotti

Tiedottaja

p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu