Ilmaston muuttuessa tarvitaan tiedeneuvontaa sekä terveellisen elinympäristön turvaamiseen että hiilensidonnan tehostamiseen

Tiedote / Kutsu keskustelutilaisuuteen. Ellei maapallon keskilämpötilan nousua saada pysäytettyä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle tasolle, ennenaikaisten kuolemien määrä saattaa lisääntyä sadoilla tuhansilla vuosittain pelkästään EU:ssa.

Näin toteaa 4.6. julkaistu raportti "The imperative of climate action to protect human health in Europe". Terveysriskejä aiheuttavia tekijöitä ovat mm. fossiilisten polttoaineiden käytön synnyttämät ilmansaasteet, pahenevat lämpöaallot, voimistuvat myrskyt ja tulvat sekä uusille alueille leviävät tarttuvat taudit. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat terveysriskit ovat jääneet melko vähälle huomiolle globaalimuutoksen torjunnasta ja siihen sopeutumisesta keskusteltaessa. Raportin julkaissut EASAC (European Academies Science Advisory Council) painottaa, että EU:n täytyy ottaa terveysvaikutukset huomioon kaikissa suunnitelmissaan ja politiikkatoimenpiteissään.

Biomassan käytöstä fossiilisten polttoaineiden korvaajana ja välineenä taistella ilmastonmuutosta vastaan on viime aikoina keskusteltu paljon. EASACin kommentaari "Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update" muistuttaa, että metsät sinänsä palvelevat tehokkaina hiilinieluina ja -varastoina. Kommentaari suosittelee, että metsäbiomassaa tulee käyttää fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen harkiten. On varmistettava, että biomassan polttoon siirtymällä pystytään todella vähentämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.

Molemmat raportit esitellään keskustelutilaisuudessa, jonka järjestää Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies, CoFA) yhdessä EASACin kanssa:

Science Advice to mitigate Climate Change: Perspectives of Health and Forest Bioenergy

Aika: Torstaina 13.6.2019 12:00-14:00

Paikka: Eurooppa-sali, Malminkatu 16, Helsinki

Ohjelma:

-Welcome words (Jukka Meurman)



-Introduction to the joint work of EU National Science Academies (Thierry Courvoisier)



-Presentation of the EASAC policy report The imperative of climate action to protect human health in Europe (Robin Fears, Director of the EASAC Biosciences Programme)



-Presentation of the EASAC Commentary Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update (Michael Norton, Director of the EASAC Environment Programme)



-Comment speeches, followed by discussion with the audience:

Tanja Suni, Research Director of The Ministry of Environment

Juha S. Niemelä, Director-General, Ministry of Agriculture and Forestry

Pyydämme ilmoittautumisia perjantaihin 7.6. mennessä tapahtuman verkkosivun kautta: https://www.academies.fi/tapahtuma/science-advice-to-mitigate-climate-change-perspectives-of-health-and-forest-bioenergy/

Bioenergiakommentaari: https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-dioxide-removal-an-update/

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutusraportti ja tiivistelmä:

https://easac.eu/publications/details/the-imperative-of-climate-action-to-protect-human-health-in-europe/