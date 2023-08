Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Maaveden ja Sysmä-Paron vedenkorkeuksiin ja virtaamiin selvitetään (Etelä-Savo, Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskusten sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishankkeessa on aloitettu selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista Maaveden ja sen alapuolisten vesistöjen (mm. Sysmä-Paro, Jokijärvi ja Joroisvirta) vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä vesistön tilaan ja käyttöön. Selvityksen tavoitteena on parantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista Maavedellä ja sen alapuolisella Sysmäjärven vesistöreitillä. Selvityksessä pyritään löytämään Maaveden säännöstelylle sopeutuva juoksutusohje, jolla voitaisiin vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia vesistöreitillä.

Maaveden säännöstelyn ongelmana on mm. kalenteriin sidottu pakollinen vedenpinnan alennus kevättalvella. Maaveden nykyinen säännöstelylupa on peräisin 1970-luvulta, jolloin lumimäärät talvella olivat suuria ja tulvat esiintyivät pääsääntöisesti keväällä. Ilmastonmuutoksen myötä kevät on aikaistunut ja lumimäärät ovat jääneet joinakin talvina hyvin vähäisiksi, joten säännöstelyluvan edellyttämä vedenpinnan kevätalennus on käymässä epätarkoituksenmukaiseksi. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttama kesän kuivuusjaksojen voimistuminen ja talviaikaisten tulvien lisääntyminen voivat aiheuttaa säännöstelyn sopeuttamistarvetta.

Maaveden säännöstelyllä on vaikutuksia alapuolisen Sysmäjärven reitin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Paikalliset asukkaat ja mökkeilijät ovat olleet huolestuneita etenkin Sysmän ja Paron vedenkorkeuksista, joiden koetaan laskevan haitallisen alas etenkin loppukesästä. Ilmastonmuutos lisää pitkien kuivakausien riskiä kesällä, joten ongelman odotetaan pahenevan tulevaisuudessa. Maaveden säännöstelyn kehittämisen lisäksi selvityksessä tarkastellaan mahdollisuuksia vedenpinnan laskun hillitsemiseen Sysmäjärven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla. Pohjapadon mitoituksessa on otettava huomioon myös alapuolinen vesistö siten, että virtaama Huutokoskeen ja sen alapuoliseen vesistöön voidaan turvata myös pitkinä kuivakausina.

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää löytää sellainen säännöstelyratkaisu, jolla parannetaan vesioloja sekä Maavedellä että koko alapuolisella vesistöreitillä. Säännöstelyohjeen muuttamisen vaikutuksia arvioidaan vesistöjen virkistyskäytön lisäksi erityisesti vesiluonnon ja tulva- ja kuivuusriskien kannalta. Selvityksen pohjalta ELY-keskus voi käynnistää padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisen Sysmäjärven reitille sekä tarvittaessa hakea muutosta nykyiseen säännöstelylupaan. Myös luvanhaltija (Savon Voima Oyj) voi hakea muutosta lupaan.

Selvitys tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, jossa ovat mukana alueen ELY-keskusten ja SYKE:n lisäksi Joroisten ja Pieksämäen kuntien edustajat, Maaveden ja Jokijärven säännöstelyn luvanhaltija, MTK-Etelä-Savo, Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue sekä Pelastakaa Sysmäjärvi ry. Ryhmän ensimmäinen kokous oli 15.8.2023.