Ilmastonmuutos: Euroopan parlamentti hyväksyi lain hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi ja vähähiilisten innovaatioiden rahoittamiseksi

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina säännöt, joilla pyritään tehostamaan kasvihuonekaasujen leikkaamista parantamalla EU:n päästökauppajärjestelmää Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisesti.

Uusien sääntöjen myötä EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien määrää vähennetään vuosittain aiempaa nopeammin. Päästökauppajärjestelmän hiilimarkkinat kattavat tällä hetkellä noin 40 % EU:n kasvihuonepäästöistä. Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet säännöistä alustavaan sopuun.

Uusien sääntöjen myötä päästöoikeuksien määrää vähennetään 2,2 %:lla vuodesta 2021 lähtien (kun aikaisemmin määrää on sitouduttu vähentämään 1,74 % vuosittain). Vähennysprosentin suuruutta arvioidaan myöhemmin uudelleen ja sitä voidaan korottaa aikaisintaan vuonna 2024.

Samalla kaksinkertaistetaan päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon valmiudet ylimääräisten päästöoikeuksien poistamiseksi markkinoilta. Markkinavakausvarannon käytöllä pystytään poistamaan 24 % ylimääräisistä päästöoikeuksista neljän ensimmäisen huutokauppavuoden aikana. Tämän on tarkoitus nostaa päästöoikeuksien hintaa ja kannustaa päästöjen vähentämiseen.

Kaksi rahastoa tukemaan innovaatioita ja vähähiiliseen talouteen siirtymistä

Nykyaikaistamisrahastolla pyritään edistämään energiajärjestelmien uudistamista alemman tulotason EU-maissa. Mepit tiukensivat rahoitussääntöjä niin, että rahoitusta ei saa käyttää hiileen perustuvaan energiantuotantoon paitsi alhaisimman tulotason EU-maissa.

Innovaatiorahastolla taas pyritään tukemaan innovatiivisia projekteja, jotka keskittyvät uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä vähähiilisyyteen.

Hiilivuodolta suojautuminen

Uusilla säännöillä pyritään myös estämään hiilivuotoa eli yritysten muuttoa niihin EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa on löysemmät vaatimukset. Alat, joilla hiilivuodon riski on suurin, saavat päästöoikeutensa ilmaiseksi. Alat, joilla riski on pienempi, saavat 30 % päästöoikeuksista ilmaiseksi.

Kommentti

Esittelijä Julie Girling (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta) sanoi: “Päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastonmuutoksen vastaisten toimien keskiössä. Olemme tehneet parhaamme päästäksemme yhteisymmärrykseen kunnianhimoisesta uudistuksesta. Päästökauppajärjestelmää on arvosteltu vuosien kuluessa. Olemme vastanneet moniin ongelmiin liian alhaisesta hiilen hinnasta erittäin vaikeaan kysymykseen tasapainosta ilmastotavoitteiden ja energiavaltaisten teollisuudenalojen välillä.”

Seuraavaksi

Laki hyväksyttiin äänin 535 puolesta, 104 vastaan ja 39 tyhjää. Neuvoston pitää vielä hyväksyä uudet säännöt ennen kuin ne astuvat voimaan.