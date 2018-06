Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi kirittävät markkinoiden muutosta – nyt myös maailman viheliäisiä ongelmia ratkotaan yritysten ja startupien yhteistyönä

Nykyinen elintasomme on saavutettu käyttämällä luonnonresursseja tavalla, joka aiheuttaa monia viheliäisiä ongelmia. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet historian kuumimmat. Kuluttava globaali keskiluokka kasvaa vuosittain 140 miljoonalla henkilöllä.

Maailman suurimmat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja hupenevat luonnonvarat vaikuttavat meihin kaikkiin: kuluttajiin, yrityksiin ja markkinoihin. Tarvitaan uusia, nopeasti skaalautuvia ratkaisuja hyvinvoinnin ylläpitämiseen vähemmillä resursseilla.

Ajatushautomo Demos Helsingin ja Aalto-yliopiston tuoreeltaan valmistuneessa Bees and Trees -hankkeessa suurten yritysten ja startupien välille on kehitetty uuteen kestävämpään liiketoimintaan tähtäävä yhteistyömalli. Mallia ovat olleet etujoukoissa kehittämässä ja testaamassa S-ryhmä, Bonava, Granlund ja Coor sekä useita energia- ja resurssifiksuja palveluja kehittäviä startupeja.

Startupeissa syntyy paljon radikaaleja innovaatioita, mutta resursseja skaalata ideoita laajempaan käyttöön ei aina välttämättä ole. Isoille yrityksille joustava yhteistyö startupien kanssa on taas omaa kiihdyttämöohjelmaa pienempi investointi.

S-ryhmän kumppaniksi yhteistyökokeiluun valikoitui ruokahävikin vähentämiseen erikoistunut startup ResQ Club. Suuri asuntorakennuttaja Bonava haki yhteistä maaperää älykkäisiin lämmitysjärjestelmiin erikoistuneen Fourdegin kanssa. Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni Granlund kokeili, miten tekstiviestihälytyksiin erikoistuneen Go Far-A-Dayn työkalulla voisi vaikuttaa ympäristöystävällisiin valintoihin heidän hallinnoimien rakennustensa käyttäjien keskuudessa. Muun muassa kiinteistöpalveluja tarjoava Coor yhdisti voimansa ohjelmisto-startup Nomenalin kanssa, joka kerää dataa kiinteistöjä käyttävien ihmisten käyttäytymisestä ja tuntemuksista kiinteistöissä.

– Yritysten ja startupien yhteistyö on ollut viime vuosina kuuma aihe. Startup-yhteistyötä eivät enää tee pelkät IT-firmat, vaan myös yhä useammat kuluttajabisneksessä olevat yritykset. Kyse ei ole vain innovaatioiden metsästämisestä, vaan suuremmasta ajattelutavan muutoksesta. Parhaat ratkaisut eivät synny yksin, vaan yhteistyössä hyvin erilaisten toimijoiden välillä, Demos Helsingin resurssiviisaan talouden asiantuntija Satu Lähteenoja sanoo.

Bees and Trees – pienten ja suurten yritysten yhteistyö radikaaleissa innovaatioissa kuluttaja-cleantechin alueella on Tekesin Cleanweb-ohjelman rahoittama hanke ja osa Demos Helsingin Peloton Club -vertaishautomoa. Lataa Bees and Trees -julkaisu Demos Helsingin sivuilta.

5 vinkkiä – näin iso yritys ja startup lähtevät muuttamaan yhdessä maailmaa

1. Visio ja tuote saatava kohtaamaan. Paras lähtökohta yhteistyölle on, kun isolla yrityksellä on selkeä uudistumisen tarve ja startupilla siihen ratkaisua tarjoava tuote, jossa tuotekehitys ei ole ihan alkutekijöissään.

2. Yhteistyö on strateginen valinta. Yhteistyön ja yhteistyölle määriteltyjen tavoitteiden on oltava linjassa kunkin toimijan strategian kanssa. Tämä koskee niin isoja yrityksiä kuin startupeja. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa aina kartoittaa useamman potentiaalisen toimijan kanssa.

3. Odotukset on viestittävä selkeästi. Kukin yritys, pieni tai iso, puhuu tärkeimmistä tavoitteistaan omalla tavallaan. Omat odotukset on tärkeä kommunikoida partnerille selvästi.

4. Luottamus on avain yhteistyöhön. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja yhdessä tekemistä. Toisaalta: jos luottamusta tai hyvää yhteyttä ei synny, ei yhteistyötä kannata jatkaa pidemmälle.

5. Sopiva vauhti ja selkeät tavoitteet. Iso yritys on usein hitaampi päätöksissä ja etenemisessä kuin pieni. Isot yritykset voivat oppia lean-kehittämistä pieniltä. Suunnittelu, sopimukset ja tavoitteiden asettaminen ohjaavat sekä sitouttavat molempien työtä.