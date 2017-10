Ilmastonmuutosta torjumassa – puhtaasti ravituilla pelloilla

Eduskunnan kansalaisinfossa Helsingissä etsitään tänään 25.10.2017 vastauksia siihen, millaisilla käytännön toimilla viljelijät voivat osaltaan toteuttaa ilmastopolitiikan kannalta tärkeää tavoitetta muuttaa viljelymaat hiilen lähteestä hiilinieluksi. Keskeinen toimenpide on rikastuttaa maaperän hiilipitoisuutta orgaanisilla maanparannusaineilla ja lannoitteilla. Maaperän puhtautta ei kuitenkaan saa vaarantaa, muistuttaa MTK.

Monet nykyiset viljelykäytännöt voivat lisätä maaperässä olevaa hiilen määrää ja hillitä sen haihtumista hiilidioksidina, mutta kansallisen ja kansainvälisen politiikan ja päätöksenteon on mahdollistettava se käytännön tekijöille – viljelijöille.



– Ilmastotoimien todentaminen on myös keskeistä. Esimerkiksi peltojen hiilipitoisuuksien mittaukset tulisi olla osa viljavuusanalyysiä, muistuttaa MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi.



Maaperän multavuuden lisääminen hiilipitoisilla maanparannusaineilla tai lannoitteilla ovat maatalouden ilmastotoimia, joihin ollaan parhaillaan kannustamassa.



– Hiilisyötteiden on päädyttävä pellolle puhtaina. Ravintoketjussa rikastuvilta orgaanisilta haitta-aineilta ei saa enää sulkea silmiä, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.



Ulkomaisten lannoitteiden ja kierrätyslannoitteiden osalta on olennaista pitää huoli, että tuotteet eivät vaaranna maan puhtautta. Uhkana maaperän puhtaudelle ovat myös kotimaiset orgaanisia haitta-aineita sisältävät yhdyskuntalietteet, joista jopa 40 % päätyy nykyisin pelloillemme.



– Kierrätysravinteet ovat lähtökohtaisesti hieno ja tärkeä asia, kunhan voidaan olla varmoja, että ne täyttävät tietyt kriteerit. Likaisia eriä ei saa pelloillemme päätyä, Pietola toteaa.



Koko yhteiskunnan on kannettava vastuu siitä, että kierrätysravinteet ovat riittävästi puhdistettuja. Ratkaisuksi MTK ehdottaa jätevesimaksujen korottamista.



Hiili pellossa – ilmastonmuutosta torjumassa -tilaisuudessa on myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöjen edustaja tuomassa kansainvälistä näkökulmaa mukaan keskusteluihin.



Vaikka eri maiden peltojen ja nurmien hiilitalouden vertailussa on omat ongelmansa, voimme silti oppia toisten maiden kokemuksista. On oleellista, että laskenta on läpinäkyvää ja viljelijät yhdessä tiedostavat mahdollisuudet, joita kukin voi pelloillansa soveltaa maaperä- ja sääolojen mukaan, MTK painottaa.



Tilaisuus on MTK:n, Maaseutu- ja erävihreiden sekä e2 ajatuspajan järjestämä.



Lisätietoja

Antti Sahi, toiminnanjohtaja, MTK, puh. 0400 804 496

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014