Ilmastotuholta pelastava peli tulee nyt myös kännyköihin

Nesteen kehittämä maailmanlaajuinen EduCycle-ilmastonmuutospeli on jatkossa osa suosittua Rescuebusters-mobiiliturvallisuuspeliä.

Lisättyä todellisuutta käyttävä EduCycle-peli on käytössä useissa koulussa eri puolilla maailmaa. Lapset ja nuoret oppivat tabletilla toimivan pelin kautta miten torjua ilmastonmuutosta omilla valinnoillaan. Pelissä opitaan viihteellisellä tavalla oman hiilijalanjäljen hallintaa esimerkiksi matkustusvalintojen kautta.

EduCycle-peli koostuu fyysisestä pelilaudasta ja tabletista. Pelin maailma herää eloon, kun sitä katsoo tabletin kautta.



Ilmastoasiat täydentävät turvallisuuskoulutusta



Ilmastopelistä tulee tärkeä osa Rescuebusters-peliä.

Suomalaisen palomiehen Jussi Raution ja hänen liikekumppaninsa Markus Syrjäsen perustama SyraWise julkaisi Rescuebusters-pelin viime vuonna. Rautio ideoi ja aloitti pelin kehityksen vuosia sitten, kun huomasi puutteita turvallisuuskoulutuksessa kouluissa.



"EduCycle tuo peliin uuden ulottuvuuden, selkeästi ympäristöturvallisuutta ja -kasvatusta tukevan osan. Neste jatkaa pelissä yhteistyökumppanina", sanoo SyraWisen toimitusjohtaja Markus Syrjänen sopimuksesta, joka julkistettiin marraskuussa Slush-tapahtumassa.



Rescuebustersin ansiosta globaali EduCycle-peli tulee nyt myös kännyköihin.

"Kehitämme mobiiliversiota parhaillaan ja julkistamme sen niin nopeasti kuin mahdollista", Syrjänen kertoo.



EduCycle-peliä myydään keväästä lähtien pääasiassa kouluille. Koko opetusportaalia myydään myös yrityksille. Rescuebusters-mobiiliturvallisuuspeli opettaa lapsia ja nuoria muun muassa sammuttamaan tulipaloja ja antamaan elvytystä. Peliä käytetään jo nyt opetusvälineenä kouluissa. Jatkossa peli toimii siis myös ilmastonmuutosta vastaan.



Entinen NHL-tähti mukana sijoittajana



Toimitusjohtaja Markus Syrjänen kertoo, että Rescuebusters on parhaillaan kovassa kasvuvauhdissa.



-Etsimme mukaan vielä sijoittajia, jotta kasvusta saadaan vieläkin vauhdikkaampi maailmanlaajuisella markkinalla.



Peliin on sijoittanut muun muassa entinen NHL-tähti Toni Lydman. ”Jos yksikin henki saadaan pelastettua tämän ansiosta, sijoitus on onnistunut. Rescuebusters on loistava vaihtoehto väkivaltapeleille”, Lydman kertoo.



Rescuebusters esittelee EduCycle-peliä opetusalan Educa-tapahtumassa Messukeskuksessa tämän viikon perjantaina ja lauantaina osastolla 6F59. Rescuebustersin vetäjät Jussi Rautio ja Markus Syrjänen ovat paikalla myös median käytettävissä.



