Ilmastoyliopisto tarjoaa 9 avointa verkkokurssia kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta

Yksitoista korkeakoulua ovat tuottaneet yhdeksän kestävyys- ja ilmastokurssin sarjan, jolla suomalaiset sivistetään taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Esimerkiksi Helsingin yliopisto tarjoaa kursseja kaikille opiskelijoilleen ja myös avoimen yliopiston kautta.

Kuinka puhua ilmastonmuutoksesta? Kuinka kestävyysmuutosta johdetaan? Miten kiertotalous toimii? Kuinka opiskelijat ja yritykset voivat yhdessä ratkoa ilmasto- ja kestävyyshaasteita? Ilmastoyliopistoksi (Climate University) ristitty suomalaisten korkeakoulujen verkosto tarjoaa yhdentoista korkeakoulun yhdessä tuottamat kestävyys- ja ilmastokurssit yhdellä sivustolla osoitteessa climateuniversity.fi.

Ilmastoyliopiston kurssit ovat kaikille avoimia ja sopivat ilmastonmuutos- ja kestävyysaiheesta kiinnostuneille opettajille, korkeakouluopiskelijoille ja jo työelämässä vaikuttaville. Kurssit ovat joko suomeksi tai englanniksi tai molemmilla kielillä. Käännöksiä on luvassa lisää ja ensimmäistä käännöstä ruotsiksi valmistellaan parhaillaan.

Omin päin tai opintopisteillä

Verkkokurssien materiaalit ovat verkossa avoimesti tarjolla ja opiskeltavissa omin päin. Jos kursseista haluaa opintopisteitä, opiskelijan tulee ilmoittautua jonkin verkostoon kuuluvan korkeakoulun tai Avoimen yliopiston järjestämille Ilmastoyliopisto- eli Climate University -kursseille.

Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden tutkijatohtori Laura Riuttanen on kahden vuoden ajan kehittänyt Ilmastoyliopiston yhteistyömallia ja opetuskokonaisuutta yhdessä kahdeksan yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa.

Urakan hedelmät ovat nyt kaikkien saatavilla yhdellä sivustolla. Ilmastoyliopisto nostaa ilmastonmuutos- ja kestävyysopetuksen maailmanlaajuisesti uudelle tasolle etenkin monitieteisellä lähestymistavallaan.

– Kurssiemme sisällöt on hiottu lukuisissa monitieteisissä työpajoissa ja kymmenien eri tutkimusalojen asiantuntijoiden yhteisvoimin, Laura Riuttanen kertoo.

Monet kurssit myös vedetään yhteistyössä usean korkeakoulun kesken ja useamman eri alan opettajan voimin. Ilmastoyliopisto-verkostoon on tähän mennessä liittynyt jo 18 suomalaista korkeakoulua.

– Ilmastonmuutos ja kestävyys ovat niin monimutkaisia haasteita, ettei niitä ratkota vain ilmastotutkijoiden voimin. Eri alojen tietojen ja taitojen yhteen vetämistä on kaivattu kipeästi.

Opiskelukaveri Islannista

Kursseja on järjestetty jo ennen yhteisen sivuston julkistamista. Tammikuun alussa alkaa kolme eri useamman yliopistojen yhteistyössä toteuttamaa avointa kurssia: Leadership for sustainable change, SystemsChange.now ja Statistical tools for climate and atmospheric science. Kurssien vastuuopettajat tarjoavat etätehtävien lisäksi reaaliaikaista opetusta ja arvioivat opiskelijoiden suoritukset.

Monilla kursseilla tehdään pienryhmätöitä. Niillä opiskelijat jaetaan taustoiltaan mahdollisimman monipuolisiin ryhmiin.

– Yhteispohjoismaisella Ilmasto.nyt -kurssillamme samassa ryhmässä voi istua suomalainen kestävyysjohtaja, islantilainen maatalousyliopiston opiskelija, Helsingin yliopiston filosofian maisteri ja Lundin yliopiston fysiikan opiskelija, Riuttanen havainnollistaa.

Riuttanen kertoo, että opiskelijoiden mielestä juuri päättyneen Helsingin yliopiston Ilmasto.nyt-kurssin parasta antia oli, että se lisäsi toivoa ja antoi vaikutusmahdollisuuksia välillä toivottomalta tuntuvassa maailmassa. Hänen mukaansa Ilmastoyliopiston kurssien tavoitteena onkin olla paitsi tiedepohjaisia myös ratkaisukeskeisiä ja vaikuttavia.

Useat Ilmastoyliopiston kursseista voi suorittaa milloin itselle sopii niin sanottuina MOOC-verkkokursseina. Näistä suorituksista saa todistukseksi MOOC-sertifikaatin. MOOC tulee sanoista massive open online course ja tarkoittaa suurille massoille sopivia verkkokursseja.

Ilmastokurssi myös lukioon

Opettajat saavat hyödyntää Ilmastoyliopiston verkko-opetusmateriaalia vapaasti. Kaikkiin materiaaleihin sisältyy opettajan opas, jossa neuvotaan, miten opetuksen voi järjestää, miten eri tehtävätyyppejä voi hyödyntää ja miten arvioida suorituksia, Riuttanen kertoo.

– Verkostoomme mahtuu lisää yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. CC-BY-SA -lisenssillä voimme luoda tulokaskorkeakoululle oman kurssikopioalustan omine vastuuhenkilöineen.

Korkeakouluopetuksen lisäksi Ilmastoyliopistosta löytyy lukiolaisille sopiva peruskurssi ilmastonmuutoksesta. Lukiolaisen Ilmasto.nyt-kurssia voi käyttää sellaisenaan lukiossa, mutta sitä voi myös hyödyntää kurkistuskurssina korkeakouluopintoihin, Riuttanen vinkkaa.

– Lukioilla on uudessa opetussuunnitelmassa velvoite korkeakouluyhteistyöhön, ja siihen minusta tämä kurssi sopii hyvin. Kurssin tiimoilta omaan kumppaniyliopistoon voi järjestää tutkijavierailuja ja -haastatteluja tai laboratorio- ja tutkimusasemakäyntejä. Järjestämme myös koulutusta opettajille materiaalin käyttöön lukio-opetuksessa.

Lisätietoa

tutkijatohtori Laura Riuttanen, Ilmakehätieteen keskus, Helsingin yliopisto

laura.riuttanen@helsinki.fi

050 4154 746

http://climateuniversity.fi