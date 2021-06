Iloa ja sisältöä lasten lomapäiviin – harrastuksia uudelle lukuvuodelle

Jaa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuksista. Avustukset mahdollistavat sisältörikkaita lomapäiviä sekä mielekkäitä harrastuksia yli 80 000 lapselle ja nuorelle. Avustusta sai 599 toimijaa ympäri Suomen.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustusta 2,5 miljoonaa euroa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella tuetaan päiväleirejä lasten ja nuorten loma-aikoina sekä laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa lukuvuoden aikana. Loma-ajan toimintoihin osallistuu noin 27 000 lasta ja nuorta. Harrastekerhot tavoittavat lukuvuoden aikana lähes 60 000 alle 18-vuotiasta.

Jaetun avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta monipuolisilla harrastuksilla sekä taata sisältöä lasten lomapäiviin silloin, kun aikuiset ovat töissä. Harrastukset ja päiväleirit ovat kaikille avoimia ja kohtuuhintaisia eivätkä edellytä toimintaa järjestävien taustaorganisaatioiden jäsenyyttä.

Avustusta myönnettiin muun muassa kädentaitoihin ja ruoanvalmistukseen, ympäristöön ja luontoon sekä erilaisiin liikunnan teemoihin liittyvään harrastamiseen. Avustettu toiminta on säännöllistä, pitkäjänteistä ja laadukasta. Lisäksi avustuksella tuetaan arkiviikon kattavia päiväleirejä, joilla lapset ja nuoret saavat päivittäisen lounaan.

Avustus turvaa kattavan toiminnan kunnissa

Yksi avustuksen saajista on Kolarin kunta. Kunnan nuoriso-ohjaaja Sanna Palovaara kertoo, että avustuksen saaminen on mahdollistanut sen, että kunta voi järjestää päiväleiritoimintaa eri kyliin neljän viikon ajan. Lisäksi ohjelmaan on voitu ottaa monipuolisempaa toimintaa kuten kokkausta, nikkarointia ja askartelua, sillä avustuksen myötä tarvikkeita voi hankkia isommallekin porukalle.

”Varsinkin nyt, kun koronarajoitukset ovat helpottaneet, meillä on yhdessä tekemisen into ja voimme avustusrahoituksella tarjota toimintaa eri puolilla kuntaa. Koronaväsymystä on ollut varsinkin nyt loppukeväästä havaittavissa”, sanoo Kolarin kunnan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Eeva-Liisa Lompolojärvi.

Avustusta sai myös Norr om Stan rf -yhdistys, joka järjestää ruotsinkielistä vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille Helsingissä. Toiminnanjohtaja Katja Salojärvi kertoo, että aluehallintoviraston avustus on mahdollistanut yhdistykselle toiminnan jatkuvuuden. Vuosi 2020 oli suunnittelun ja budjetoinnin kannalta yhdistyksille erityisen haastava. Salojärvi kiittelee, että vaikeassa tilanteessa ymmärrystä on tullut niin asiakkailta, yhteistyötahoilta kuin rahoittajilta, ja se on auttanut luotsaamaan toimintaa eteenpäin.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet myönnetyt avustukset alueittain:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 880 000 euroa 146 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 334 000 euroa 104 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 120 000 euroa 31 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 275 600 euroa 86 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 614 300 euroa 178 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 255 500 euroa 54 hakijalle.

Aluehallintoviraston avustukset lasten ja nuorten toimintaan

Vuosittain jaettavilla lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuksilla tuetaan tasapuolisia harrastamisen mahdollisuuksia kaikille. Avustusta myönnetään kuntien, seurakuntien ja yhteisöjen järjestämään toimintaan.

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntaan. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Mari Puhakka, p. 0295 016 560

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Henri Alho, p. 0295 016 517

Lapin aluehallintovirasto: Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Arja Randell, p. 0295 018 305

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Emilia Piitulainen, p.0295 018 848

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

etunimi.sukunimi@avi.fi