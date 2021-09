Iloisesti ranskalaisen kirjallisuuden ja onnenetsinnän risteyskohdista

Jaa

Viv Groskop: Au revoir, tristesse ja muita elämänoppeja ranskalaisista klassikoista

Arvostelupäivä 22.9.

Au revoir, tristesse etsii elämänoppeja ranskalaisista klassikkoteoksista. Se tutustuttaa pilke silmäkulmassa Ranskan mestariteoksiin, pohtii elämän moninaisuutta sekä viihdyttää kertomalla brittikirjailija Viv Groskopin elämästä ja hänen suhteestaan Ranskan kirjallisuuteen ja ranskalaisuuteen.

Kahdessatoista perusteellisesti taustoitetussa luvussa tutustutaan kirjalle nimen antaneeseen Françoise Saganin Bonjour tristesseen sekä kirjailijoihin Marcel Proust, Colette, Victor Hugo, Choderlos de Laclos, Marguerite Duras, Gustave Flaubert, Edmond Rostand, Guy de Maupassant, Stendhal, Honoré de Balzac ja Albert Camus.

Au revoir, tristesse tarjoaa innostavia kirjatiivistyksiä, kompleksisia henkilöanalyyseja sekä häpeämättömän tiiviitä kirjailijaelämäkertoja. Groskop poimii kirjoista myös nykyajassa toimivia elämänoppeja, jotka käsittelevät muun muassa vapauden tarvetta, nuoruudenvirheiden hyväksymistä, kärsimyksen ja onnen suhdetta, houkuttelevaa itsepetosta sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista.

Au revoir, tristesse innostaa erilaisia lukijoita. Se toimii täsmäkirjana lukijalle, joka haluaa tutustua klassikkoteoksiin nopeasti, mutta se innostaa himolukijaakin tarttumaan klassikoihin uudestaan. Teoksien merkityksiä voi syväluodata eri näkökulmista tai kepeästi poimia niistä itselle sopivimmat ajatukset talteen.

Teos on myös kertomus nuoren Viv-tytön matkasta aikuisuuteen, naiseuteen ja keski-ikään sekä niihin malleihin, joihin ihminen haluaa sitoutua ja joiden parista hän löytää vertaisryhmänsä. Myös lukumieltymykset muuttuvat: saman kirjan lukee eri-ikäisenä hyvinkin eri tavoin. Kirjallisuuden merkitystä korostava ja lukemisen tärkeyden puolestapuhujana Groskop on vertaansa vailla.

Stand up -koomikko, kirjojen ystävä ja kirjailija Viv Groskop (s. 1973) puhaltaa pölyt klassikoista. 11-vuotiaana ranskan opinnot aloittanut Viv Groskop on aina arvostanut Ranskaa, ranskalaisia ja Ranskan kirjallisuutta. Kirjailijalta on aiemmin julkaistu Au revoir, tristessen sisarteos Älä heittäydy junan alle – ja muita elämänoppeja venäläisistä klassikoista (2019) sekä Ota tila haltuusi. Opas naisille, jotka puhuvat omalla äänellään (2021).

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi