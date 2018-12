Ilotulittaminen annettava vain ammattilaisten käsiin

Ilotulitusoikeus on jatkossa oltava vain ilotulitusnäytöksiin luvan saaneilla ammattilaisilla. Silmävammojen ja tulipalojen määrä on vähentynyt muun muassa suojalasipakon ja rajoitusten sekä kampanjoinnin ansiosta, mutta kokonaan vahingoista ei ole päästy. Parhaillaan nimiä keräävä kansalaisaloite on vaatimuksessaan oikealla asialla.

Ilotulitteista aiheutuvien vakavien sairaalahoitoa vaativien silmävammojen määrä vaihtelee vuosittain kymmenen ja kolmenkymmenen välillä. Vastaavasti pelastuslaitoksille uusivuosi tuo noin 100 ilotulitteista aiheutunutta keikkaa. ”Rajoitukset ja isot markkinointipanostukset turvallisen ilotulittamisen puolesta ovat kyllä tehonneet, mutta esimerkiksi silmävahinkojen määrä lasketaan silti kymmenissä”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero. ”Eniten vahinkoja aiheutuu tavallisten kansalaisten yksittäisestä huvi-ilotulittamisesta kaduilla ja pihoilla. Kun ilotulitteita ammutaan esimerkiksi näytöksessä, vahinkoja ei juurikaan satu”, Mero sanoo. ”Jotta vahinkojen määrä saataisiin pysyvästi vähenemään, on ilotulitusoikeus rajattava vain luvan saaneille ammattilaisille. Näin ilotulittamisesta saataisiin sitä paitsi pysyvästi korkeatasoista. On selvää, että harva kansalainen saa kovin näyttävää ilotulitusta kotikonstein aikaan – ainakaan turvallisesti. Komeimmat ilotulitusnäytökset ovat lähes tulkoon aina ammattilaisten aikaansaannoksia”, Mero toteaa. Kansalaisaloite oikealla asialla Parhaillaan allekirjoituksia kerää kansalaisaloite, jonka mukaan eniten vaaraa aiheuttavien ilotulitteiden kansalaiskäyttö kiellettäisiin kokonaan. Sen mukaan yksittäisille kansalaisille jäisi vapaasti käytettäväksi käytännöllisesti katsoen tähtisadetikut ja vappuisin ammuttavat paukkuserpentiinit ja muut niihin rinnastettavat ilotulitteet. ”Kansalaisaloite on huolellista työtä. Sen perusajatus käytön rajoittamisesta on erittäin hyvä. Toivottavasti kansalaisaloite saa riittävästi allekirjoituksia, jotta se etenee eduskunnan käsittelyyn ja käy sen myötä läpi huolellisen punninnan. Vähintään sen soisi toimivan sytykkeenä virkamiesvalmistelulle”, sanoo Mero. Käytön rajoituksissa seurattaisiin siten pohjoismaista trendiä, sillä sekä Norjassa että Ruotsissa on asetettu rajoituksia yksittäisten kansalaisten ilotulittamiselle vahinkojen vähentämisen nimissä. ”Maailmalla ilotulittamiselle on esitetty turvallisempia ja todennäköisesti myös ilmaston kannalta puhtaampia vaihtoehtoja. Espoossa ilotulitus korvataan kaupungin lasershow’lla ja Yhdysvalloissa ja Kiinassa on jo kokeiltu drone-lennokkeihin perustuvia ilotulitusten kaltaisia led-valonäytöksiä”, Mero kertoo.